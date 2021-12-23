全新改版「紙風車幻想曲」 26日嘉義民雄農工演出

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）嘉義縣文化基金會邀請紙風車劇團26日晚上7時於民雄農工演出全新改版「紙風車幻想曲」，是今年嘉義最終場大型舞台劇，歡迎大小朋友一起到場同歡，迎接新的一年。

嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍接受中央社記者訪問表示，去年以來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球大爆發，台灣全民齊心抗疫、各司其職，每個人就好比「紙風車幻想曲」的主角唐吉軻德，勇敢面對挑戰，因此邀請紙風車劇團演出此劇。

陳尚雍說，也希望透過劇情告訴孩子們不要害怕，要走出自己的路，面對種種挑戰，只要勇敢踏出夢想的步伐，我們都是唐吉軻德。

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文化基金會指出，新改版「紙風車幻想曲」包含5段故事，「唐吉軻德的冒險故事」、「起床號」、「動物運動大賽」、「八歲一個人去旅行」及「神奇黑光棒」，從生活中取材，將藝術的多元性、創意性，透過戲劇演出來呈現，滿足孩子天馬行空的想像，體驗前所未見的劇場震撼與驚喜。

文化基金會表示，26日晚上7時在民雄農工演出的「紙風車幻想曲」是今年嘉義最終場的大型舞台劇，下午5時開放入場，為落實防疫，呼籲民眾參加活動時，務必配合戴上口罩、入場量測體溫、雙手消毒、實聯制等防疫措施。（編輯：陳仁華）1101223

紙風車劇團應嘉義縣文化基金會之邀，26日晚間將在民雄農工帶來全新改版的「紙風車幻想曲」，活動免費入場，歡迎民眾前往共襄盛舉。（嘉義縣文化基金會提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月23日