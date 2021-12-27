學生參與藝文變輕鬆 文化部加碼百元數位藝FUN券

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文化部27日舉行「平台回饋送 同學藝起FUN」記者會，文化部長李永得（圖）出席並致詞，歡迎學生揪團參與藝文活動。中央社記者謝佳璋攝 110年12月27日

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）讓學生輕鬆參與藝文活動，文化部與9家票券平台合作，學生族群在合作平台單筆消費滿千元，將獲得票券平台「9折」以及文化部加碼「100元數位藝FUN券」等共20%回饋加碼。

文化部長李永得今天在宣告記者會上表示，這20%回饋加碼中，文化部出10%回饋，9家合作票券平台出10%回饋，對象從學齡前兒童到大學博士班都可以適用，希望鼓勵大家上合作票券平台購買票券，多多體驗藝文活動。

文化部表示，從2022年1月1日至3月31日，學生族群在合作票券平台單筆消費滿新台幣1000元，將獲得票券平台「9折」、「百元折抵」或「送百元折價券或回饋金」，文化部也加碼送出「100元數位藝FUN券」，總計20%的回饋加碼，歡迎學生相揪家人、朋友購票參與藝文活動。

文化部表示，藝FUN券自11月10日使用起至12月26日，已使用金額近5.7億元，消費最高的類別為書店及出版、電影院及表演藝術。

文化部強調，這次由票券平台業者共同響應推出回饋方案，期盼為各藝文產業注入更多活水，文化部也期待未來持續與各產業合作，共同帶動藝文產業消費市場，一起「拚經濟、享藝文」。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，藝術參與從體驗到行動，透過這個回饋活動來刺激是很棒的措施，大家一起把藝文的餅做大，一起參與。也希望邀請學生帶著同學、家人一起進劇場，一起體驗藝文活動的美麗。

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這次回饋活動9家票券平台，包括OPENTIX兩廳院文化生活、TixFun、udn售票網、MNA售票網－牛耳藝術、揚聲堡線上音樂教學（Ensemble Music Online Courses）、大禾音樂製作、年代售票、量子音樂票務系統以及寬宏售票系統。

目前9家平台上活動超過300檔，包含音樂劇、舞台劇、展覽、流行音樂、藝文體驗課程等展演活動，如朱宗慶打擊樂團的2022擊樂劇場「木蘭」、果陀劇場「最後14堂星期二的課」10週年特別加演、小提琴家曾宇謙的「莫札特與貝多芬」音樂會等，詳細活動資訊請上藝FUN NEXT官網「藝FUN券」專區。（編輯：張雅淨）1101227

文化部27日舉行「平台回饋送 同學藝起FUN」記者會，國家表演藝術中心董事長朱宗慶（圖）出席並致詞。中央社記者謝佳璋攝 110年12月27日