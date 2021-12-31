衛武營歌劇「諾瑪」 獲德「歌劇世界」專文介紹

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）衛武營國家藝術文化中心歌劇製作「諾瑪」再獲國際注目，11月號德國「歌劇世界」（OPERNWELT）專題報導中表示，台灣歌劇發展不容易，「但衛武營的營運讓這個情況逐漸好轉」。

專文中表示，乍看台灣並不像是一座「歌劇的綠洲」，但「人不可貌相」，2020年3月全球大多數的劇院都被迫關閉時，衛武營國家藝術文化中心卻成功地將威爾第三幕歌劇「茶花女」搬上舞台。而旗艦製作貝里尼歌劇「諾瑪」將接續在2022年1月7日與9日登場。

文中也介紹衛武營藝術總監簡文彬從2015年起就擔任衛武營營運推動小組召集人暨準藝術總監，2018年正式就任藝術總監，他曾在德國萊茵歌劇院擔任超過20年的駐院指揮，出色的表現之一是2015年促成杜伊斯堡劇院與台灣製作團隊合製普契尼的「杜蘭朵」。

「歌劇世界」從1960年開始發行至今，已經超過60年，每月報導德語區歌劇相關的劇院和藝術家訊息，關注世界上重要的歌劇演出、導演手法以及未來趨勢。

自1994年以來，「歌劇世界」雜誌在每年樂季結束之際，會組50人左右的樂評人評審團，從德語系國家及奧地利與瑞士歌劇院等製作中選出「年度最佳歌劇院」、「年度最佳舞台」、「年度舞台導演」、「年度歌手」及「年度管弦樂團」等大獎，深具權威。

衛武營今天發布新聞稿表示，這次衛武營推出「諾瑪」，由簡文彬擔任指揮和導演黎煥雄再度攜手，2人2005年就曾經在台灣首次推出貝里尼歌劇「諾瑪」，讓許多觀眾感動回味，這次決定將經典進化，設計從原先半舞台形式進化為正規歌劇演出形式，重現黎煥雄融合多重時空背景，忠實呈現故事的核心母題。

17年前的女主角女高音朱苔麗，與這次即將演出女主角的左涵瀛都是旅義著名女高音，兩者一前一後演繹「諾瑪」，也象徵台灣女高音的世代傳承。

左涵瀛表示，「諾瑪」一角必須兼備戲劇女高音的音量與花腔女高音的輕盈，「一輕一重的轉換，對聲音的呈現是一大考驗」。

除此之外，諾瑪在劇中有屬於領袖、母親、情人、女兒等多重身分間的矛盾衝突，更有內心的掙扎、熱情、仇恨與忌妒間的心境轉折，歌手需要從義式美聲唱法在音樂大量分解和弦的平穩流動中，配比歌詞吟唱速度，和樂團合作營造出扣人心弦的效果，「這些對歌手來說都是非常大的挑戰」。

這次擔綱男主角的波蘭男高音阿諾．盧特考斯基（Arnold RUTKOWSKI），曾獲2009年多明哥世界歌劇大賽（Operalia Competition）文化藝術獎，曾在希臘國家歌劇院、波蘭華沙大劇院演出過「諾瑪」男主角波利歐內。

衛武營歌劇「諾瑪」將於1月7日及9日演出2場，地點在衛武營歌劇院。（編輯：黃世雅）1101231