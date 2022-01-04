陳銳獨奏會新設計 上下半場各自獨立保留新鮮感

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）IG圈粉超過30萬，國際級小提琴家陳銳睽違10年在台灣舉行獨奏會，費盡心思設計音樂會曲目，刻意讓上下半場各自獨立，可說是2個各自完整的小節目，讓樂迷保有新鮮感坐得住。

陳銳接受中央社專訪時表示，每次獨奏會曲目都會勇於嘗試新曲目，「新曲目就像鏡子，可以知道自己有沒有掌握、有沒有進步。」

陳銳說，這次音樂會上半場將演奏貝多芬「G大調第8號小提琴奏鳴曲」，以及史特拉汶斯基選自芭蕾舞劇「仙女之吻」中的「嬉遊曲」作品，「這兩位都是很勇於嘗試的開創性作曲家，他們在他們的時代做開創，我也希望自己可以做到跟他們一樣。」

陳銳說，他知道樂迷會很想聽下半場包括克萊斯勒改編塔替尼「魔鬼的顫音」，姚阿幸改編布拉姆斯「A大調第7號匈牙利舞曲、小快板，克萊斯勒改編布拉姆斯「F小調第17號匈牙利舞曲、小行板，以及薩拉沙特「流浪者之歌」等，都是炫技曲目，「下半場像燦爛的煙火，但也要聽完上半場我覺得很有意思的作品。」

陳銳從小習樂，15歲隻身赴美國寇蒂斯音樂院求學，19歲贏得曼紐因國際青少年小提琴大賽首獎，20歲獲伊莉莎白王后國際音樂比賽金獎，開展職業音樂家生涯至今。

陳銳說，如果問音樂家最愛的是甚麼，十之八九都會回答音樂，「但我的答案不是這樣，我愛音樂那是一定的，但我更喜歡與人們接觸，因為音樂可以讓我把人們聚集在一起。」

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，陳銳與矽谷科技界友人創建音樂社群平台「口袋音樂院」（Pocket Conservatory），透過口袋裡的手機與音樂世界連結。

目前平台師資都是世界重要的音樂家，透過一起練琴、觀摩，加上大師班等活動，連結音樂愛好者。平台也和茱莉亞音樂院、舊金山音樂院及甘迺迪藝術中心等成為合作夥伴。

陳銳說，現在「口袋音樂院」還在測試階段，但已經有來自117個國家、5000名使用者，在這裡一起練琴，一起分享。

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陳銳說，過去經營臉書粉絲專頁是為了自己，現在成立音樂平台是為了幫助更多人，「平台是為了將更多古典音樂的好分享出去，帶大家一起去感受古典音樂，讓人們產生探索古典音樂的好奇心，對我更有意義。」

陳銳小提琴獨奏會將於1月5日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，1月8日在台北國家音樂廳舉行，鋼琴家是胡里奧．埃利薩爾德（Julio Elizalde）。（編輯：張雅淨）1110104