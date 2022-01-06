音樂劇「因愛啟程」 見證彭蒙惠一生奉獻台灣

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影片來源：因愛啟程 官方頻道

（中央社記者趙靜瑜台北6日電）「空中英語教室」、「天韻合唱團」與全民大劇團團長兼編導謝念祖合作，製作The Journey of Love「因愛啟程」音樂劇，見證美籍宣教士彭蒙惠奉獻台灣的生命歷程。

「救世傳播協會」會長兼天韻合唱團團長暨The Journey of Love「因愛啟程」監製謝光哲表示，他們很榮幸用音樂劇，展現彭蒙惠如鑽石般的璀璨生命。

「空中英語教室」日前發布新聞稿表示，空中英語教室創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）來自美國西雅圖，12歲時到中國傳福音。1948年在國共內戰最激烈的時刻來到上海，一個異國女孩在烽火連天時，一路逃難還不忘一邊傳福音。

彭蒙惠1951年時輾轉來台，義無反顧去花蓮服務原住民。她時常在路上帶著小喇叭到處吹奏，希望大家聽到音樂會想來到教會聽耶穌的福音。當時許多小朋友、原住民真的就因此來到教會聽聖經、唱詩歌。後來創立「空中英語教室」與天韻合唱團，持續用各種方式傳遞她對台灣的愛與奉獻。

The Journey of Love「因愛啟程」音樂劇將由「空中英語教室」外籍教師群與天韻合唱團團員演出。

導演謝念祖表示，將彭蒙惠老師的生平放進舞台劇的表演，「覺得有壓力，但又是甜蜜的負擔。」謝念祖說，這部戲會透過親情、愛情的角度，從人性面出發，讓大家了解宣教士的偉大，「就像彭老師本來可以成為一個妻子、一個母親，但她選擇一生未婚奉獻給主。」

天韻合唱團副團長也是The Journey of Love「因愛啟程」音樂總監王玫表示，音樂劇通常是同一個作曲人貫穿一整部音樂劇，「但我們是一個創作團隊，我們大膽嘗試每一首歌都由不同的團員來做，也有一些是跟導演一起討論，比如有原住民場景時，就把原住民音樂加進去。」

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謝光哲說，「空中英語教室」與天韻合唱團很開心能與謝念祖合作，把彭老師12歲到95歲的生命歷程，為主奉獻的一生用音樂劇方式呈現，盼彭老師美好的生命能激勵弟兄姊妹，也激勵「空中英語教室」的年輕讀者們。

The Journey of Love「因愛啟程」音樂劇將於1月21日到23日演出，地點在台北國父紀念館。（編輯：張芷瑄）1110106