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馬祖國際藝術島宣傳影片 拳擊女王陳念琴現身

2022/1/11 14:13（1/11 14:31 更新）
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馬祖國際藝術島活動將在2月登場，宣傳影片「讓時間說」11日釋出，而台灣首名奧運女子拳擊參賽者陳念琴（圖）也在影片驚喜現身，她是馬祖首名前進奧運的國手，此次客串演出，別具意義。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月11日
馬祖國際藝術島活動將在2月登場，宣傳影片「讓時間說」11日釋出，而台灣首名奧運女子拳擊參賽者陳念琴（圖）也在影片驚喜現身，她是馬祖首名前進奧運的國手，此次客串演出，別具意義。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月11日
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（中央社記者王寶兒台北11日電）馬祖國際藝術島活動將在2月登場，宣傳影片「讓時間說」今天釋出，其中可見「拳擊女王」陳念琴的身影，她是馬祖首名前進奧運的國手，此次客串演出，別具意義。

文化總會今天發布新聞稿表示，為呈現馬祖之美，文總邀請導演柯景瀚操刀，親赴馬祖走訪列島，拍攝剪輯而成「讓時間說」，呼應「島嶼釀」的活動主題。而台灣首名奧運女子拳擊參賽者陳念琴也在影片驚喜現身，飾演影片主角在馬祖邂逅的帶路人，成為另類的馬祖國際藝術島代言人。

「讓時間說」的宣傳影片陳述著，「令人難忘的美好事物，都需要時間發酵，記住一個片刻-15秒，邂逅一段巧合-3小時，醞釀一壺老酒-20年，保存一片光景-忘了期限，那麼釀出一座禁得起時光考驗的島嶼，需要多久時間？答案不急著說，等一等，讓時間說。」

柯景瀚分享，馬祖是個很有「電影感」的地方，島嶼本身給人的感受像電影一樣。短時間內就能帶來濃縮、具體且巨大的感受。不論是大石砌成的古厝、當地長輩口中的閩東語言，也讓人感受到「時間感」，彷彿瞬間置身於未知之地，被時間和歲月所包圍。

文總表示，首屆國際藝術島亮點展區，包含在軍事據點策展的南竿77據點「地下工事」，以及53據點「傾聽島嶼的聲音」，以藝術行動、飲食體驗促進島嶼交流對話的「迴島嶼吧」，由藝術家與四鄉五島學童攜手共創的「風塔」等作品。

文總期盼透過藝術手法，呈現馬祖不同面向，將馬祖經時光醞釀的深厚底蘊讓世人看見，邀請各界登島欣賞。

馬祖國際藝術島展期將於2月12日至4月10日舉行。（編輯：張芷瑄）1110111

馬祖國際藝術島活動將在2月登場，宣傳影片「讓時間說」11日釋出，「拳擊女王」陳念琴（右）客串飾演為主角指點方向的帶路人。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月11日
馬祖國際藝術島活動將在2月登場，宣傳影片「讓時間說」11日釋出，「拳擊女王」陳念琴（右）客串飾演為主角指點方向的帶路人。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月11日
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