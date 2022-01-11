高市「日影經典」影展 重溫川端文學電影風貌

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄市電影館推出「日影經典」主題影展，1月主打「川端康成文學映画」，2月推出「昭和女神殿」，讓影迷重溫川端文學改編經典，其中更有16mm機器放映作品，也是全台首創。

高雄市電影館與日本國際交流基金會、公益財團法人日本台灣交流協會合作推出「日影經典」主題影展，1月主打「川端康成文學映画」、2月主題「昭和女神殿」。高雄市政府文化局副局長簡美玲今天和日本交流協會所長加藤英次、高雄市電影館代理館長楊孟穎及策展人黃晧傑出席影展開幕記者會。

楊孟穎接受媒體聯訪表示，這次影展網羅17部電影放映，包括知名導演小津安二郎、成瀨巳喜男作品。另外，因這次影展非常難得，也算是川端康成系列作品大型回顧，期待這次農曆春節邀請民眾來電影館走走。

策展人黃晧傑說明，這次影展總結了川端康成一生最精華的5部作品，至於「昭和女神殿」12部專題，其實是在講二戰後日本女性的堅毅，以及導演小津安二郎等背後的創意繆思。17部作品經歷不同電影形式，觀眾觀影時可看到最原始放映方式，像是從台北特別找來16mm放映師，現場就能看到16mm機器，這也算是全台首創。

高市電影館新聞稿指出，川端康成是首位日本人諾貝爾文學獎得主，其創作蘊含濃濃日本之美及精神內涵，並多次改編為影視作品，這次影展共選映5部作品，包括「伊豆的舞孃」、「千羽鶴」、「山之音」、「古都」、「美麗與哀傷」。

由日本電資館提供珍貴拷貝的「伊豆的舞孃」為山口百惠演出經典版本，1974年由導演西河克己二度執導，其飽滿情感最為貼近原著；「千羽鶴」為川端戰後文學代表作，導演增村保造以濃烈異色的鏡頭語言呈現川端筆下的孤寂世界；1954年成瀨巳喜男「山之音」找來原節子助陣，以細膩手法呈現戰後日本人的晦暗。

電影館指出，中村登「古都」藉失散雙胞胎的短暫交會，帶出日本傳統與現代的交叉路口；「美麗與哀傷」堪稱川端最陰暗病態的作品之一，篠田正浩以新浪潮電影美學呈現川端筆下的出軌、情慾及復仇，並展現文學與影像的平衡。透過重新演繹川端的文字，反映出不同世代對於日本文化的直觀感受，從中更從文學與電影雙重角度認識這位日本文學大師。

電影館資料，「日影經典」2月主題「昭和女神殿」，選映包括「浮雲」、「娘妻母」、「女人踏上樓梯時」、「放浪記」、「流逝」、「東京物語」、「早春」、「茶泡飯之味」、「浮草」、「山椒大夫」、「西鶴一代女」、「近松物語」等12部經典電影。

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其中，成瀨巳喜男作品「 放浪記」、「娘妻母」兩部作品更未曾在台灣上映過。另外，最為影迷熟知的則是「東京物語」，透過家族日常生活，巧妙描繪日本人生活姿態。

電影館1月份節目已全數開賣，川端康成文學映画將於14日到30日放映，且有16mm、35mm版本；購買「日影經典」套票，即可任選1、2月「日影經典」5場電影，另還有專屬影迷特別活動。更多詳情可上高雄市電影館官網查詢。（編輯：孫承武）1110111