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首頁 / 文化

李永得出面緩頰 王安祈續留國光藝術總監

2022/1/14 11:16
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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）傳藝中心轄下國光劇團藝術總監王安祈請辭鬧得沸沸揚揚，文化部長李永得出面邀約王安祈與傳藝中心主任陳悅宜當面溝通，全力慰留，王安祈決定續留。

國光劇團今天發布新聞稿表示，在彼此坦誠溝通深切懇談之後，王安祈同意續留國光總監，並以「義工」身分為台灣京劇傳承效力。王安祈也將2022年1月總監薪資全數捐出，做為國光青年培育計畫獎學金。王安祈的合約到2023年7月。

李永得在陳悅宜與國光劇團團長張育華陪同下，當面與王安祈懇談，表達文化部對傳統戲曲各劇種團隊都給予最大支持，也尊重王安祈對國光劇團的發展規劃。

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王安祈2021年11月在社群媒體宣布請辭國光劇團藝術總監，王安祈在國光劇團工作20年，請辭消息一出，引發外界諸多揣測，原因包括國光劇團未來發展方向、經典與現代化的創作，國際化走向與團方理念有所扞格，中間也因為溝通不良導致許多情緒化反應，王安祈拒絕與陳悅宜當面溝通，也讓雙方關係陷入僵局。

陳悅宜表示，過去就讓它過去，現在有圓滿結局最重要。陳悅宜說，人才培育及傳承一向是國光劇團的核心發展目標，未來也必定會持續加強，希望透過王安祈獨到的藝術眼界，讓國光劇團維護傳統的目標發展更為周延，逐步培訓出更多出類拔萃的戲曲好角，讓台灣戲曲發光發熱。（編輯：管中維）1110114

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