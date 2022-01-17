借用居民盆栽創作 藝術結合馬祖常民文化

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馬祖國際藝術島「地下工事」系列創作，首件作品「採光」完成，藝術家在傳統民居牆上以刀雕刻植物的影子，並選用植物易接收光源的部位，將空間採光與植物光線象徵結合，透過刻劃日常的光影印刻，展現對馬祖島嶼想像。（山冶計畫提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 111年1月17日

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（中央社記者邱筠連江縣17日電）馬祖國際藝術島作品「採光」，借用居民盆栽創作，將植物打光印刻在閩東建築牆面，結合建築採光發展藝術作品，再透過馬祖傳統茶花草茶品味藝術，將藝術與馬祖常民文化結合。

馬祖國際藝術島「地下工事」系列創作，首件作品「採光」完成，15日在馬祖北竿后澳村舉行藝術分享茶會，以植物為主題，結合居民利用島嶼植物養身的生活智慧，透過品茶活動展現藝術作品，邊品茶邊欣賞藝術家邱承宏的創作。

藝術家邱承宏分享表示，作品名為「採光」，原指建築空間透過窗、門引入光線，在傳統民居牆上以刀雕刻植物的影子，並選用植物易接收光源的部位，將空間採光與植物光線象徵結合，透過刻劃日常的光影印刻，展現對馬祖島嶼想像。

邱承宏表示，駐島時借用盆栽和居民互動，選擇不同植物愛好者，如橋仔村長陳麗君的「日本女貞」，是她培育苗種從事社區營造；鹿角蕨則代表年輕人陳鎮東種植雨林植物，呈現外來跟在地文化產生關係。盆栽也代表人物肖像，「馬祖紫檀」是旅遊業者王禮義，代表他鍾情在地特有種，希望留存地方文化。

邱承宏表示，空間2樓有單獨一面靠近窗景的牆，則是茶會工作坊講師鄭曉穎的盆栽「枸杞」，她種植這個當地居民保健眼睛的植物，體現馬祖人的生活智慧，她的盆栽呈現居民與植物藥草的關係。

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茶會講師鄭曉穎則將馬祖傳統涼茶製作成茶包，教參與者製茶與品茶，並結合馬祖傳統植物的馬祖話、鳥蟲體書法等，也分享她採集馬祖人使用野外藥草植物的口述歷史。

「地下工事」策展人林怡華今天受中央社記者訪問表示，活動結合在地文化，希望藝術離開美術館來到馬祖，不只成就藝術家，也透過藝術作品了解深植在馬祖常民生活文化的內涵。山冶計畫首次到馬祖策展，作品希望以常民生活、民俗信仰、被遺忘的故事出發，希望外地人看到馬祖藝術島，認識的不只是戰地歷史，還有豐沛島嶼文化。（編輯：李錫璋）1110117

馬祖國際藝術島「地下工事」系列創作，首件作品「採光」完成，並在馬祖北竿后澳村舉行藝術分享茶會，居民鄭曉穎擔任茶會講師，結合馬祖傳統植物的馬祖話、鳥蟲體書法等，分享她採集馬祖人使用野外藥草植物的口述歷史。中央社記者邱筠攝 111年1月17日

馬祖國際藝術島「地下工事」系列創作，首件作品「採光」完成，日前在馬祖北竿后澳村舉行藝術分享茶會，透過品茶活動展現藝術作品。（山冶計畫提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 111年1月17日

馬祖國際藝術島「地下工事」系列創作，首件作品「採光」完成，日前在馬祖北竿后澳村舉行藝術分享茶會，茶會講師鄭曉穎將馬祖傳統涼茶製作成茶包，教參與者製茶與品茶，理解植物與島嶼關係。（山冶計畫提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 111年1月17日