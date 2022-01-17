親愛愛樂集體創作 LAWA的彩虹橋磨難中召喚堅強

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影片來源：親愛愛樂

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）睽違2年，親愛愛樂弦樂團將推出團員集體創作的音樂劇LAWA的彩虹橋，透過主角LAWA突破層層關卡的過程，以磨難中召喚堅強的信念，感受人生的失去與獲得。

親愛愛樂弦樂團團長王子建今天接受媒體連線訪問時表示，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，親愛愛樂的孩子們取消多場演出，團員們也在2年時間鍛鍊自己，推出全新創作LAWA的彩虹橋，希望帶來療癒的力量。

王子建表示，LAWA的彩虹橋是親愛愛樂在2021年底推出的新作，長約70分鐘，音樂有滿滿的畫面感，今年將做全國巡演。其中15首歌曲有超越族群自創的語言歌謠，有描繪大自然的溫暖弦樂，也有孩子們的肢體表現，令人欣喜。

王子建表示，LAWA的彩虹橋是孩子們的集體創作，「孩子們從文本出發，一直到音樂都是自己完成，大家想法各自出發，最後連結成一個完整的作品。」就連佈景、燈光與音響設計製作也都一併參與，展現團員的實力。

王子建說，親愛愛樂弦樂團一直希望不要只發展樂團自己的故事，「我們的音樂希望能跟大家的生活有所連結。」王子建說，過往大家會對親愛愛樂弦樂團有刻板印象，「大家情願看到他們在偏鄉努力的形象，但我們更希望可以讓大家真正看到，孩子們的創作可以好到什麼程度。」

2006年，王子建跟陳珮文這對年輕夫妻檔上山教書，2008年因緣際會利用課後展開提琴教育，嘗試以超越體制的模式，進行實驗性極強的混齡教學，並且成立「親愛愛樂」弦樂團。

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目前王子建人在南投縣親愛村帶國小生，陳珮文則辭去國小教職，全心在山下「親愛音樂藝術實驗教育機構」帶國中生，藉此帶領親愛村孩子一路往上，全面銜接國中小以及高中、大學學程。

親愛愛樂弦樂團作品LAWA的彩虹橋，將於2月12日及13日在台北中山堂中正廳，8月6日及7日在台灣戲曲中心大表演廳；7月30日在桃園展演中心展演廳，8月27日在高雄衛武營歌劇院，9月17日及18日在台中國家歌劇院大劇院演出。（編輯：屈享平）1110117