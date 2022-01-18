PAR首辦表藝新聞票選 王安祈臉書辭官也入列選項

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PAR表演藝術雜誌首度舉辦表演藝術10大新聞票選，目前30則表演藝術候選新聞包括「兩廳院攜手廣達，OPENTIX售票平台正式營運」等。圖為OPENTIX售票平台啟動，廣達電腦董事長林百里（左起）、文化部長李永得、國家表演藝術中心董事長朱宗慶到場參與。（PAR提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月18日

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電） PAR表演藝術雜誌首度舉辦表演藝術10大新聞票選，由編輯部篩選出2021年30件台灣表演藝術界重要事件供外界票選，包括王安祈臉書辭官、教育部逐年調降藝才班班級等都入列。

國家兩廳院編輯統籌組總編輯黎家齊今天接受中央社專訪時表示，2021年對全球表演藝術界來說，絕對是難以忘懷的一年，「但在這大疫之年，台灣的表演藝術界並未因此停下腳步，因應現實挑戰的回應，仍影響著未來劇場發展。」

黎家齊表示，今年首度舉辦10大表演藝術新聞票選，由編輯部篩選出30件台灣表演藝術界需要被記錄，及對未來有影響或值得持續觀察與追蹤的事件，透過網路票選方式呈現在大家面前，希望透過大家參與，一起記錄2021。

目前30則表演藝術候選新聞包括「兩廳院攜手廣達，OPENTIX售票平台正式營運」、「5G專網上路，兩廳院呈現台灣首部新型態藝術展演」、「國藝會餘絀轉特別公積金，3億為藝文界打造未來」。

其他還包括「教育部逐年調降藝才班班級人數」、「文化部推出加強文化創意產業升級轉型貸款專案」、「落實保障文化藝術工作者創作權益，文化部會同經濟部發布施行文化藝術工作者及事業著作權保障辦法」等等，「帶領國光劇團20年，王安祈臉書宣告卸任藝術總監」也入列成為選項。

黎家齊表示，今年第一次舉辦，希望未來也會一直辦下去，為表演藝術界留下紀錄。

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票選自即日起開放至2月11日中午12時，2月16日中午12時公布結果。只要登入PAR會員帳號並完成投票者，可獲得PAR官網「數位全閱覽」免費使用3個月效期 （從3月1日到5月31日止）。

PAR官網「數位全閱覽」除了每天可以看到最新的藝文新聞外，還能一覽網站中近30年來為表演藝術辛勤筆耕每位作者的文章，進而了解每個曾在舞台上發光的作品之創作脈絡、歷史軌跡，甚而勾勒出台灣表演藝術的發展面貌與未來趨勢。（編輯：屈享平）1110118