國光新編京劇武動三國 加入女性觀點串連4戲

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國光劇團20日在台灣戲曲中心大表演廳舉行「武動三國－她的凝視」彩排記者會，演出精彩橋段，其中電玩角色孫尚香（中）為此次替女性發聲的亮點之一。中央社記者徐肇昌攝 111年1月20日

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）籌備3年，國光劇團新編京劇「武動三國－她的凝視」將在台灣戲曲中心登場，這次以國光青年演員擅長的「長坂坡」、「戰冀州」、「周瑜歸天」及「關公顯聖」傳統武戲加入女性觀點串連，呈現在戲迷眼前。

國光劇團藝術總監王安祈今天在記者會表示，這齣戲當初是為了2020年東京奧運，國光劇團要去東京演出所創作，一方面日本民眾最熟悉的就是三國，「但我不是為了迎合日本觀眾的熟悉度，而是因為三國本來就是文學名著，是京劇經典，也是國光新秀的拿手好戲，可以引領觀眾以不同視角回望大家熟知的英雄世界。」

王安祈說，這是一部「半新半舊」的戲，只有呈現4齣武戲會有些單調，在重新編劇之下，加入了女性視角。王安祈說，羅貫中筆下的「三國演義」是「男兒書」，書中的女性多半沒有聲音，「我們希望這齣戲能為這些無聲的女性角色，塑造更立體的生命樣貌」。

其中電玩孫尚香一角是整齣劇中有趣的嘗試，王安祈表示，這也是對於京劇的反省跟再思考。

王安祈說，在傳統戲劇中孫尚香是大青衣，端坐閨房，但在日本電玩中的孫尚香，戰鬥力非常強，身手敏捷，「這是傳統中國歷史小說與京劇所遺漏的性格捕捉，這次將透過張珈羚京劇武旦的身段，加上電玩造型，來表現孫尚香這個角色」。

國光劇團「武動三國－她的凝視」由國光當家老生唐文華演出關公一角，李家德演出趙雲、馬超以及被關公活捉的潘璋，另一個武生黃鈞威飾演周瑜以及關公之子關興，扛起重任。朱安麗、陳清河等也都將登台演出。

導演戴君芳表示，這齣戲的主視覺在台上的「圓」，「實圓」以金木水火土在不同劇情中做不同組合的板塊連結，象徵亂世中的爭鬥與天下領土瓜分，「虛圓」象徵女性的惆悵與失落；而京劇中的「搶背」、「吊毛」等武功也將會在劇中完整呈現。

國光劇團「武動三國－她的凝視」將於1月21日到23日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。（編輯：陳仁華）1110120

國光劇團20日在台灣戲曲中心大表演廳舉行「武動三國－她的凝視」彩排記者會，演出故事以電玩人物造型的孫尚香（中）為主角，武功高強。中央社記者徐肇昌攝 111年1月20日

國光劇團20日在台灣戲曲中心大表演廳舉行「武動三國－她的凝視」彩排記者會，演出精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年1月20日