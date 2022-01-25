Trio Zilia三重奏 用音樂解決「動物醫生的煩惱」

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）法國作曲家聖桑音樂作品「動物狂歡節」膾炙人口，Trio Zilia三重奏也以這首樂曲為靈感，推出「動物醫生的煩惱」音樂會，透過鋼琴、弦樂與打擊樂與大小朋友開啟聽覺與視覺的冒險任務。

雲門劇場今天發布新聞稿表示，Trio Zilia三重奏「動物醫生的煩惱」內容結合舞蹈、音樂、戲劇，從獅子氣勢凌人的低吼、大象沉穩行進的步伐到天鵝曼妙優美的姿態，都以樂音巧妙描繪。

「動物醫生的煩惱」演出內容設計以鼓勵孩子探索為目的，雲門劇場也規劃「舞台區座席」，家長可以帶著孩童以各種姿勢看演出。

Trio Zilia三重奏成員之一小提琴家李宜錦表示，每次在雲門劇場演出家庭式親子音樂會，除了音樂演出的本分之外，還要顧及觀眾的互動與反應。Trio Zilia三重奏其他成員還包括國家交響樂團大提琴副首席連亦先，以及紐約大都會歌劇院聲樂指導王佩瑤。

導演暨編舞由甫獲橫濱舞蹈節暨舞蹈大賽雙獎項的王宇光擔任，他將帶領著雲門教室的小舞者，打破舞台與觀眾界線，演出穿梭在觀眾席與舞台之間帶動氣氛。

Trio Zilia三重奏家庭音樂會「動物醫生的煩惱」將於3月12日到3月13日演出4場，地點在雲門劇場。現場除了聽音樂會之外，也可以到雲門劇場園區散步，感受闔家同歡的悠閒。（編輯：張芷瑄）1110125