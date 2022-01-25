戲劇大師姚一葦百歲冥誕 「左伯桃」42年後首演

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紀念戲劇家姚一葦百歲冥誕，台灣戲曲學院將製作姚一葦生平唯一一部平劇創作「左伯桃」，這也是「左伯桃」劇本完成之後42年首演。（台灣戲曲學院提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月25日

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）紀念戲劇家姚一葦百歲冥誕，台灣戲曲學院將製作其生平唯一一部平劇創作「左伯桃」，邀請戲曲導演曹復永執導，這也是「左伯桃」劇本完成之後42年首演。

國立台灣戲曲學院校長劉晉立今天在記者會上表示，傳統的戲曲美學，經由姚一葦的文本再昇華，結合精彩的舞台視覺，能讓觀眾看見戲曲嶄新的生命力。

製作總監詹惠登表示，希望藉由姚一葦百歲誕辰，上演這部叩問人性、感動人心的作品，讓大家一起思考如何坦然面對生命的困境。

姚一葦橫跨創作、藝術與美學理論，「左伯桃」是他創作生涯中唯一的平劇劇本。

「左伯桃」劇本以傳說中左伯桃與羊角哀的故事為基底進行改編，全劇共有「辭家」、「訪友」、「行路」及「雪阻」4場，講述兩人在前往楚國應徵的路上遇到雪難，左伯桃選擇犧牲自我、成就羊角哀，描繪感性世界中富含人性、無私溫暖的精神。

導演曹復永表示，這次特別在製作上加入京劇中較少見的古琴與洞簫，展現出左伯桃一角的高貴情操，以及羊角哀掙扎的心路歷程。

曾經與姚一葦是同事的教授牛川海表示，姚一葦在創作劇本時，試圖與平劇的傳統形式對話，述說劇中兩人在前往楚國應徵的路上遇到雪難，面臨生命困境的掙扎。

牛川海說，劇情中左伯桃選擇犧牲自我，無私奉獻的精神，在選角上以老生呈現是最適合不過的安排。

曹復永表示，姚一葦在創作時，試圖與平劇的傳統形式對話，劇中「雪童」的角色就是姚一葦的創新嘗試，將大雪紛飛的場景具象化為雪童。

這次演出，曹復永也延續這個概念，安排4名演員飾演雪童，以舞蹈化的身段編排呈現不同層次的雪景，尤其在「雪阻」中，主角與雪童間的唱、肢體互動將是重頭戲，以戲曲寫意的表演、豐富的視覺效果，強化人物起伏的心路歷程。

「左伯桃」將於2月26日及27日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。（編輯：張雅淨）1110125