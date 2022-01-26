羅霈穎生前捐公益不手軟 哥哥羅青自嘆遠遠不如

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詩人羅青（右）26日表示，自從妹妹羅霈穎過世以後，他花了1年半時間整理妹妹遺物，感覺非常不好受，但也發現妹妹熱心公益的一面；對於新書「如何學做小妹妹的大哥哥」，羅青說，「是我向她學習，是她在教導我」。中央社記者邱祖胤攝 111年1月26日

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）藝人羅霈穎2020年過世，她的哥哥，詩人、畫家羅青，今天公開稱讚羅霈穎生前熱心公益，捐助公益團體毫不手軟，他自己遠遠不如。

羅青今天出席他自己的新書「如何學做小妹妹的大哥哥：誰在懷念羅霈穎」發表會，以及帝圖藝術拍賣主辦的「閃亮的回憶－羅霈穎與羅青藏書畫及精品公益拍賣會」，地點在台北W飯店。

羅青表示，自從羅霈穎過世以後，他花了1年半的時間整理妹妹的遺物，感覺非常不好受，但也發現妹妹熱心公益的一面，羅青說：「她有收藏精品的癖好，但對公益團體的捐助毫不手軟，這點我倒是很慚愧，這本書『如何學做小妹妹的大哥哥』，是我向她學習，是她在教導我」。

羅青同時表示，他在整理羅霈穎遺物時，意外發現有多張本票、支票沒有兌現，金額高達2000多萬元，但因為自己並不是很懂財務，已將相關證據交由律師處理，誓言一定要幫妹妹討回公道。

羅青表示，這些分明是蓄意、惡意的詐騙，有些人財產都脫手、轉移了，很難討回公道，「但以我的個性是絕對不會善罷甘休」，被問及對象是否有演藝圈人士？羅青坦言「各種人都有」，但因為一切已進入法律訴訟階段，不便透露太多。

此外有媒體問到羅青放棄羅霈穎高達4億元的房產繼承權，羅青率性表示：「4億元也不過就是一張齊白石的畫」；據了解，羅霈穎的房產將由母親繼承，羅青已交由較懂房產的二弟羅志堅接手。

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羅霈穎2020年過世，羅青受中國時報「人間副刊」的邀約，書寫對妹妹的思念之情，花1個小時完成〈比大哥哥都還要高─如何學做羅霈穎的哥哥〉一文，之後竟一發不可收拾，一年內連續寫了7萬字的「祭妹文」，情感真摯濃烈，近期集結為「如何學做小妹妹的大哥哥：誰在懷念羅霈穎」一書出版。

「閃亮的回憶－羅霈穎與羅青藏書畫及精品公益拍賣會」由帝圖藝術拍賣公司主辦，現場展出羅霈穎生前珍藏的精品、藝術品，包括羅霈穎生前收藏羅青創作書畫與羅青自己收藏的書畫，拍品共計173件。（編輯：陳仁華）1110126