文化走春起跑 文化部籲遵守防疫措施

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（中央社記者邱祖胤台北28日電）文化部所屬各藝文場館規劃多檔展覽及新年特別活動，邀請民眾走春。文化部要求各場館應嚴格落實防疫，提供民眾安心觀展環境，也呼籲民眾參觀時全程戴口罩，落實實聯制及個人健康管理。

文化部今天發布新聞稿指出，春節期間所屬各場館規劃多檔展覽，包括國立台灣博物館「看見藏品裡的原、民、官：故宮、台博、台史博三館聯合特展」、國立台灣美術館「光．舞弄．影—2022 台灣國際光影藝術節」及「福虎生豐–虎年年畫特展」。

國立台灣歷史博物館則推出「算x命：歐洲與台灣的占卜特展」、國立台灣史前文化博物館南科考古館推出「遺址前彎身．當代後凝視：在南科遺址上現考現學特展」、國家攝影文化中心推出「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」等展覽。

活動方面，國立傳統藝術中心舉辦「福虎生風迎新春－傳藝走春．花來百福到」年節活動、文化部文化資產園區的「虎來了2022年節市集」、國立台灣工藝研究發展中心舉辦「相揪來過年」春節活動、台灣文學基地舉辦「文學鬥鬧熱」新春市集、國立台灣美術館舉辦「Who怕虎？－說虎事迎虎年」兒童繪本區說故事活動。

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文化部同時鼓勵民眾以實際消費支持藝文店家，透過「藝FUN NEXT APP」掃描店家QR Code並打卡，就有機會抽中博物館精彩典藏轉化的文創品或工藝大師世界級作品；學生族群在文化部合作9家票券平台單筆消費滿千元，可獲得票券平台「9折」、「百元折抵」或「送百元折價券或回饋金」，以及文化部加碼送出「100元數位藝FUN券」。

文化部呼籲，春節假期各景點及藝文館所有較多出遊人潮，請國人共同遵守防疫措施，持續做好自身防疫。有關文化部所屬館所春節開放時間、各項活動辦理情形，可至文化部及各館所官網查詢；「藝FUN NEXT APP」相關抽獎及優惠資訊請上「藝FUN NEXT」官網。（編輯：張芷瑄）1110128