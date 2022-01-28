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首頁 / 文化

作家陳柔縉辭世 文化部長代頒贈總統褒揚令

2022/1/28 19:28
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（中央社記者邱祖胤台北28日電）作家、資深記者陳柔縉去年10月18日因車禍離世，享年57歲，文化部長李永得於26日代表頒贈總統褒揚令，由陳柔縉女兒廖怡理及兒子廖延釗代表受贈。

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根據文化部今天發布新聞稿，陳柔縉長年投身台灣文史領域，對日本時期常民文化研究尤深，透過深入淺出的著作，讓讀者認識台灣近現代生活的發展，對於台灣歷史與文化推廣普及有著深刻的影響力。李永得部長去年即至追思靈堂致意，並表示與陳柔縉女士過去同是新聞從業人員，對其猝然離世深感哀思與悼念。

陳柔縉生前創作能量豐沛，書寫出許多扎根土地及富涵歷史深度的作品，著有「總統的親戚」、「台灣西方文明初體驗」、「台灣摩登老廣告」、「人人身上都是一個時代」等，2020年出版長篇時代小說「大港的女兒」，並曾以「台灣西方文明初體驗」及「人人身上都是一個時代」二度獲金鼎獎，是當代文壇書寫常民文史領域的代表性作家。（編輯：屈享平）1110128

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