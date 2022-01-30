幫老屋整容還不夠 團隊咬牙經營盼正向循環

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）幫年久失修的老屋「整容」大不易，後續的經營與維護更是學問，樂埔町與一號糧倉推手周炫君與林宜標笑說「真的不要輕易嘗試」，只盼有永續能量讓經營正向循環，老屋得以延續。

立偕生活文化總經理周炫君、時藝多媒體總經理林宜標，是樂埔町與一號糧倉得以修復與營運的靈魂人物。周炫君指著樂埔町包廂裡深色的木頭地板，頗有感觸地說：「當初地上都爛得差不多了，好不容易才把還能用的木頭拼成這一片。」

不只樂埔町，一號糧倉在剛接手時狀況也很慘烈，建物破敗、漏水，也因為年久失修成為「鬼屋」，街坊鄰居經過時都會繞路。在投入了新台幣數千萬元、歷時2年的規劃與修繕後，樂埔町與一號糧倉才有今天美麗的面貌。

修復過程中，團隊必須把老屋所有材料一塊塊拆下來清洗、剝漆、修復等，且很多技術只有老師傅才會，又要兼顧原貌保留與現代化生活，如規劃空調、管線，加上老屋裡不能用明火，廚房就必須跟主建物分開。

與文化局多番激盪與討論加上修繕工程，時間成本驚人，種種眉角及投入人力物力之龐大，林宜標開玩笑表示「以商業角度來說，這是根本不能做的」。

除了修繕與時間成本高，要打造餐食、用餐體驗更是費盡心思。周炫君與林宜標不只要滿足來客味蕾，更強調「五感」即視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺，希望客人在好的老屋裡享受好的食物。時藝將自身做文創展演的經驗，與立偕的餐飲結合，現場有陶藝品、絲巾、畫作等手工藝展示，去年底開始每週三、五、六晚間，還有琵琶或古箏的國樂演出。

周炫君與林宜標希望來客「不只是吃飯」，而是更加貼近藝文活動，用飲食與色彩之美，賦予歷史建物新的生命與記憶。

「老房子的好處是獨特，壞處是要花很多心力維持這樣的獨特，但總是要有人做這些事情。」周炫君說，若因為他們的投入而讓老屋得以延續，是很美好的事，而民眾喜愛與光顧，就是對老房子最好的支持。（編輯：李亨山）1110130