不讓老屋成鬼屋 文化局攜手民間賦予新生命

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市從民國102年推動「老房子文化運動計畫」，提供房租與稅金優惠等，吸引民間修復、活用、維護閒置的老屋，已促成16處，今年預計還會有6處文化資產完成修復營運。

文化局表示，許多公有文化資產過去為宿舍、辦公室，大多數為歷史建築，隨時代變遷、失去原本用途後，被遺忘在城市的各個角落，荒廢閒置，造成環境髒亂與治安死角。

但是政府預算不足導致修繕效率緩慢，文化局於102年起推動「老房子文化運動計畫」，媒合公部門所有權單位和民間單位，並提供文資修復費用得以抵免房屋租金、使用費及相關稅金等優惠措施，吸引民間修復維護及活化閒置公有文化資產。

立偕生活文化總經理周炫君回憶起招標、得標、修繕種種過程，說起他們算是第一批加入老屋活化，在9年的營運期裡就花了2年處理前置作業。

文化局指出，1.0時期，修繕也必須含在租期裡；106年12月推出的2.0計畫則逐步修正為修繕期和租期分開。

此外，在2.0計畫中，除維持修復期間不收使用費，未來承租人可透過考核機制，修復工程及日常管理維護的支出，可以減免租金，最高可減免全部，減輕承租人負擔。

但文化局坦言，雖有租金減免的誘因，實際營運考驗重重，包括文化資產的日常維護及修繕、與周邊建立關係，乃至樹木植栽的修剪維護等，皆需要團隊不斷學習與調整。

即將亮相的愛國東路3號刑務官宿舍，是時藝拿下的另一處老屋標的。林宜標在去年4月，將大稻埕碼頭打造成洋溢外國風情的貨櫃市集，在貨櫃上喝啤酒、看夕陽成為民眾趨之若鶩的休閒活動。這番從藝文展演大轉型的精神，用在經營老屋上最適合不過。

愛國東路3號以餐飲體驗結合歷史建築空間為經營主軸，客人不僅是來用餐，從進門那一刻便會被導覽老屋歷史。

雖然是餐廳，但為讓老屋休息，座位只有14席且一週僅營業5天，外牆並設置許多QR Code，讓路過民眾也能掃碼了解這棟「好厝邊」，是全民共享文資、建立里民關係的好例子。

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文化局再舉一號糧倉為例，原本因疫情衝擊要提前結束營業，後來文化局提供疫情減租、免租，及配合政府防疫公告停業延長租約等，協助度過難關，盼續存北市文化資產再利用的典範。

文化局指出，老房子文化運動已促成16處文化資產活化，今年預計還會有6處完成修復營運，如迪化街一段329及155號、台糖台北倉庫B倉等，期待未來能有更多民間單位投入文化資產維護的行列，讓台北成為一個富有歷史文化的城市。（編輯：李亨山）1110130