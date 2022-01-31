高雄燈會衛武營傳遞藝術之光 伴隨觀眾虎年前行

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）衛武營國家藝術文化中心2022年上半年節目，伴隨睽違高雄20年的燈會，彷彿藝術之光，帶給人們力量。藝術總監簡文彬表示，衛武營不僅是燈會展區的建築物，也是台灣燈會最佳夥伴。

簡文彬接受中央社專訪時表示，為了與燈會相輝映，衛武營推出「新春燈會系列」演出，他特別提「大玩樂家」演出。這場音樂會上，簡文彬將與金曲歌后彭佳慧及長榮交響樂團合作，結合流行樂與古典樂，擦出不一樣的火花。

簡文彬理念是，當記憶中最深刻動人的歌曲都變成古典樂時，因為第一秒的接觸而產生的共鳴，會立刻感動每一位聽見這些音樂的人。

簡文彬受訪時也推薦「跨越兩世紀的音樂」2022衛武營國際音樂節開幕音樂會。作為台灣現代音樂的重要發展基地，衛武營規劃推出第一屆國際音樂節，將與NSO國家交響樂團共同合作，從古典樂派到現代樂派以至於台灣作曲家林佳瑩新作「給管絃樂的新創作品」，帶給聽眾聲響與樂念上的新刺激。

簡文彬表示，林佳瑩在國際上屢獲大獎，這次衛武營委託她創作新曲，將以全新作品帶來嶄新視野。

音樂會其他曲目還包括貝多芬「第五號鋼琴協奏曲」，邀請2006年英國里茲國際鋼琴大賽首獎的韓國鋼琴家金昱善合作演出。下半場「彼得洛希卡」則是俄羅斯作曲家史特拉汶斯基精采之作，在這個魔術師與人偶的故事裡，除了展現生猛的音響和繁複的節奏之外，也運用複調性（bitonality）刻畫角色半人半偶的特質，充滿原創性。

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簡文彬也推介台灣致力歌劇藝術的國家文藝獎得主曾道雄創立的台北歌劇劇場「50年回顧展演」。簡文彬表示，台北歌劇劇場將過往的演出加以選粹，演唱經典歌劇作品，對於想要踏進歌劇聆樂世界的準樂迷，這場音樂會是初學者很好入門的節目。

台北歌劇劇場由曾道雄於70年代所創設，自1971年首次與台北市立交響樂團推出歌劇選粹之後，半世紀以來在國內外推出歌劇達50餘齣，包括首創中文歌劇。這次演出上半場是德語系歌劇精華，包括莫札特、韋伯、華格納的歌劇代表作。下半場則為義大利、法國以及西班牙等拉丁語系歌劇，包括羅西尼、威爾第、法雅，曾道雄也將發表自己的創作作品。（編輯：屈享平）1110131