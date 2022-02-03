保留傳統文化 三昧堂戲偶搭配真人官將首演出

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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）傳統文化活動式微，三昧堂創意木偶團近日推出新創意，異業結合戲偶與嘉義民雄振南府真人「官將首」同台演出，盼吸引年輕人加入傳承行列，保留傳統文化。

三昧堂創意木偶團隊總監嚴仁鴻接受中央社記者訪問時表示，台灣面臨少子化，父母都希望孩子讀書，讀到碩士、博士，不希望孩子學跳家將、操布袋戲偶、編「春仔花」或畫布袋戲的布景，導致這些傳統技藝面臨失傳危機。

他說，像民雄振南府振易堂的官將首和八將團，沒有年輕人要玩，目前扮官將首這批人都將近40歲了，還要粉墨登場，找不到新人繼承。布袋戲團也一樣，每個團幾乎剩1、2人，若要進行大型演出時，都要到別團調人。

嚴仁鴻表示，為吸引年輕人目光，因此把傳統文化創新包裝，結合真人官將首與三昧堂布袋戲偶官將首一起演出，去年底在嘉義縣表演藝術中心首演很成功，觀眾看到都想一起合影。

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嚴仁鴻說，三昧堂駐點在嘉義縣表演藝術中心，希望每年都能在此辦一次大型活動，結合傳統工藝與藝術，讓面臨失傳的傳統產業文化，引起大家注意，找到傳承的人。

三昧堂是由一群不同領域的業餘布袋戲迷組成，成員包括工廠作業員、大學助理教授、電視台導播、補習班主任等，都居住在嘉義，木偶團在2008年成立，2011年三昧堂首次展覽在嘉義市交趾陶館登場，引起各界關注。（編輯：郭諭儒）1110203

三昧堂創意木偶團隊總監嚴仁鴻（右）近日表示，台灣面臨少子化，父母不希望孩子去學跳家將、操布袋戲偶、編「春仔花」或畫布袋戲的布景，導致這些傳統技藝都面臨失傳的危機。（嚴仁鴻提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月3日