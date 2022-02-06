泰國諾拉舞數百年傳承 絢爛彩衣舞動如鳥展翅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

源自泰國南部的傳統舞蹈諾拉舞被列為聯合國非物質文化遺產，是繼箜劇（Khon Dance）和泰式按摩後，泰國第三項被列為聯合國非物質文化遺產的傳統文化。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年2月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）泰國南部傳承數百年的諾拉舞被聯合國教科文組織選為文化遺產，特色在於舞者穿著顏色五彩斑斕且狀似鳥類翅膀的舞衣，隨著傳統音樂及悠揚口白起舞，展現傳統技藝的魅力。

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）去年12月宣布將泰國南部的傳統舞蹈諾拉舞（Nora Dance）列為非物質文化遺產，是繼2018年的箜劇（Khon Dance）及2019年的泰式按摩後，泰國第三項列為聯合國非物質文化遺產的傳統文化。

諾拉舞被認為是泰國最古老形式的舞蹈，泰國文化部的資料顯示諾拉舞大約興起於公元1315到1508年之間，源自泰國南部的博他崙府（Phatthalung）。

傳說中一個王子試圖拯救半人半鳥的瑪諾拉（Manora），內容包含舞蹈、戲劇及演唱等多項表演藝術，包含12種姿勢和17種舞步，通常由一段悠長的口頭吟誦貫串全劇，因此稱為諾拉舞。

舞者穿著色彩斑斕的舞衣，搭配細膩優雅舞步，並以手臂、指尖及雙腿細膩呈現舞蹈，諾拉舞以舞者手臂的巧妙多變姿態而聞名。

諾拉舞舞者造型通常有皇冠、頭飾及珠串，肩頸繞著五彩帔巾，腰間繫上如翅膀和鳥尾般的衣飾，指尖貼上長長的假指甲，伴隨著由鼓聲、鑼聲、鈸聲及木製響板結合而成的音樂，舞者跳舞時就好像鳥類在舞動展翅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

世代相傳至今有500多年歷史的諾拉舞，在泰國南部的節慶或文化活動中仍占有相當重要的地位，表演者可以藉諾拉舞展現對天地、對長者的敬意，泰國南部許多學校和寺廟由資深舞者將這項傳統藝術持續教導給年輕一代，讓這項表演藝術可以世世代代傳承下去。

泰國文化部長逸提蓬（Itthipol Kunplome）曾表示，泰國很驕傲可以呈現出不同的文化面貌，他相信諾拉舞獲得這項殊榮後，可以讓更多遊客造訪泰國，感受這項傳統技藝的靈魂，還能提振泰國的社區旅遊，進而改善泰國的經濟。（編輯：韋樞/黃自強）1110206

泰國南部傳統舞蹈諾拉舞的舞者造型通常有皇冠、頭飾及珠串，肩頸繞著五彩帔巾，腰間繫上如翅膀和鳥尾般的衣飾，舞者跳舞時就好像鳥在舞動展翅。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年2月6日

泰國南部傳統舞蹈諾拉舞的舞者穿著色彩斑斕舞衣，搭配細膩優雅舞步，並以手臂、指尖及雙腿細膩呈現舞蹈。諾拉舞以舞者手臂的巧妙多變姿態聞名。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年2月6日