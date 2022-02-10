台北中央C室內樂團音樂會 聚焦古箏之美

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）台北中央C室內樂團推出以古箏為主軸的「迴絃」音樂會，邀請青年指揮家廖元鈺擔任指揮。藝術總監董昭民表示，音樂會將聚焦在古箏音樂的當代性和東方作曲家的創造性。

團長林慧寬今天接受中央社專訪時表示，以台灣為出發，演出現代音樂的經典和新作是樂團目標，今年選曲著重在東南亞作曲家，加上一名美國作曲家。

藝術總監董昭民表示，這場音樂會的樂曲，可以聽見作曲家們各自尋找當代和傳統的連結，延伸出在地傳統音樂元素的當代性，這也是「迴絃」的特色。

林慧寬表示，這次演出台灣旅美作曲家張玹作品「古圖．箏」，將古箏樂器視覺化，成為音樂的曲式結構；各式木音以及泛音的運用，詮釋箏人在歷史變遷中的內在迴聲。

北京中央音樂院副院長秦文琛是中國最被看好的中生代作曲家之一，「太陽的影子IV」靈感取自太陽的影子作為草原上感知時間的方式，將其幻化成古箏多變的音色以及草原上時序遷移的獨特聲響。

董昭民以「忘日蓮」（太陽花）象徵自由的靈魂，將重要的抗爭運動時間日期轉化為節奏代碼，紀念21世紀人類爭取自由的壯闊史詩。

林慧寬說，作為台灣唯一的中西混編樂團，期待2年可以為樂團留下精彩的作品，「我們挑選的作曲家都有一定的特色風格，大家各自發揮，對演奏家來說也都是驚喜。」

3首新作首演分別是新加坡作曲家何仲實「八板芭的散曲」，韓國作曲家Jongwoo Yim的「在凍結記憶之外」以及美國作曲家Oren Boneh為古箏與室內樂創作的Sprout。

董昭民說，從東方的自然景觀和人文歷史的展現，從新冠病毒到人類生存的社會問題甚至老莊哲學，都可以在這場音樂會中聽見作曲家的反思。

台北中央C室內樂團「迴絃」音樂會將於18日演出，地點在台北國家演奏廳。這次擔任指揮的廖元鈺擁有中西音樂背景，本身也是作曲家，並曾獲得第三屆香港國際中樂指揮大賽冠軍。（編輯：屈享平）1110210