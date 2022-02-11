培養藝文即戰力 中華展演文創協會舉辦免費講座

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COVID-19疫情籠罩全球兩年，藝術文創產業面臨危機，中華展演文創發展協會舉辦「培養藝文即戰力系列講座」，邀請藝文產業從業人員充電交流因應之道。輔仁大學博物館學所教授林秋芳將主講「培養在地文化的博物館學」。（中華展演文創發展協會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月11日

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）籠罩全球兩年，藝術文創產業面臨危機，中華展演文創發展協會舉辦「培養藝文即戰力系列講座」，邀請藝文產業從業人員充電交流因應之道。

中華展演文創協會今天發布新聞稿宣布，將邀請來自台灣頂尖大學的教授，分享文創產業、創意設計、全球經濟策略分析等三大領域，從不同面向觀察剖析台灣未來文創產業發展。

中華展演文創發展協會理事長林宜標表示，這次免費講座主題談及後疫情時代的文創產業樣貌，透過數據來分析現況；以及如何透過創造力思考發想，帶領觀眾重新開啟對藝文產業領域的想像。其他也有產業數位化及博物館在地化介紹，並分享個案成功經驗。

目前台北教育大學文化創意產業經營所教授林詠能將主講「後疫情時代的文創產業」，東海大學創意設計暨藝術學院教授許和捷將主講「以設計思考模式培養創造力」，台灣師範大學全球經營與策略所教授董澤平主講「數位浪潮下的創新創業」，輔仁大學博物館學所教授林秋芳主講「培養在地文化的博物館學」 台灣大學創新設計學院教授蔡佳芬主講「參與式藝術的推動」。

中華展演文創發展協會成立於2019年，致力於跨領域、跨產業的文創產業串聯合作，帶動整體藝文產業發展。

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林宜標說，協會集結了身處在展覽、表演、文創等這些產業最前線公司，除了希望能讓大眾更清楚文創產業的現況與未來發展，更希望透過提供相關進修課程，來強化台灣文化人才培育、培養自身的思考與創造力。

5場講座地點位在台北市「一號糧倉」，一號糧倉前身為日治時期台北市第一座糧倉，走過戰火的痕跡。經過台北市政府的老房子運動，如今已成為辦理藝文活動的空間。（編輯：謝雅竹）1110211