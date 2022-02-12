親愛愛樂12日晚間中山堂首演 LAWA的彩虹橋為祖母冒險

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原住民親愛愛樂樂團全新音樂劇「Lawa的彩虹橋」12日晚間將在台北中山堂正式搬演，下午舉行彩排記者會，團長王子建表示，樂團已因疫情取消多場演出，這次推出全新創作，希望孩子們的努力能被大家看見。中央社記者張皓安攝 111年2月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）拿的不是最貴的名琴，發出的卻是直抵人心的樂音，由親愛愛樂團員們共創的音樂劇－LAWA的彩虹橋今晚首演，用音樂讓樂迷們跟著LAWA，展開一段為祖母冒險的旅程。

親愛愛樂團長王子建今天接受中央社專訪時表示，他希望外界不要把樂團定位在「學生」，而是一個帶著故事往前走的樂團，「這些孩子們的努力跟實力，值得被大家看見，我們將啟動國內音樂會首見的7天鑑賞期，如果觀眾對親愛愛樂的演出不滿意，可以憑票根全額退費。」

LAWA的彩虹橋今天下午舉行總彩排，演奏包括「古調」、「魔鬼森林」以及「暴風雨」等動人創作，尤其是「暴風雨」場燈全暗，但音樂聲繼續不斷，全團摸黑演奏已經是家常便飯，也讓音樂會充滿張力。

LAWA的彩虹橋劇情敘述LAWA從小跟祖母YAKI相依為命，生活平凡簡單，可是有一天祖母生病了，LAWA決定鼓起勇氣，尋找醫治祖母的方法，於是展開一連串冒險的旅程。

親愛愛樂創辦人暨音樂總監陳珮文受訪時說，這次音樂全由團員創作，「我總希望他們可以是演講者，而不只是朗讀者。」陳珮文說，在親愛愛樂學習音樂的歷程中，大家學到的不只是技巧，更多的是認識自己的過程。

擔任樂團首席3年的沈上暘今年是南藝大七年制高中三年級，他表示這次創作的小Lagi（曲名）比較是輕鬆有趣的音樂氛圍，寫起來也是花了很多時間。沈上暘說，當首席就是要可以觀照到其他團員，協助大家一起做音樂，「自己也比較敢說話會表達。」

中提琴首席白妤柔團齡已經超過10年，她這次自告奮勇寫了「森林」、「泉水」跟「暴風雨」，白妤柔說，寫「森林」的時候比較辛苦，「我得先用中提琴模仿各種動物的聲音，看看寫出來的可不可以演奏。」這次的「森林」可以聽見牛、蜜蜂等非常多樣性的聲響，令人期待。

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親愛愛樂從2008年起，在原住民部落展開音樂品格教育，扭轉偏鄉孩童的宿命，目前已有30多名團員進入各大學音樂相關學系，獲獎無數。王子建強調，這些孩子創作的水平超乎大家想像，「我們經常遇到沒聽過就批評的人，歡迎大家都來聽，聽完以後覺得不好聽，我願意全額退費。」

親愛愛樂2022LAWA的彩虹橋，將於今、明兩天在台北中山堂演出，之後將巡演桃園展演中心、台中國家歌劇院以及高雄衛武營。（編輯：屈享平）1110212