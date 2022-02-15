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爆笑京劇「春草闖堂」 19日屏東藝術館登場

2022/2/15 12:42
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）被國家文藝獎得主王安祈譽為「此生必看」的京喜劇「春草闖堂」，19日下午2時30分將在屏東藝術館演出，這也是國光劇團首次進軍屏東。

國光劇團藝術總監王安祈透過新聞稿表示，「春草闖堂」是京劇中少見的「丑角、花旦變主角」戲碼，整齣情節曲折緊張、層層堆疊，加上男女主角間機趣橫生的互動，如果一生只有一次機會看喜劇，一定要選擇「春草闖堂」。

王安祈表示，「春草闖堂」來自傳統的莆仙戲，為近50年來京劇少見的傑出喜劇作品。劇情描述一個聰明機伶的小丫鬟「春草」舌辯油條知府、騙倒相國老爺，瞞天過海弄假成真，促成小姐美好姻緣的趣事。

王安祈說，表演上，身段豐富多變，其中「行路」一折更是精彩絕倫，沒有真轎上場，由「胡知府」、「春草」與4名轎夫相互搭配，呈現坐轎時路經上下坡的顛簸難行。

屏東縣文化處表示，台灣京崑新美學品牌國光劇團首次進軍屏東，「春草闖堂」由實力派青年演員林庭瑜、陳元鴻擔綱，喜愛傳統戲曲的民眾，務必把握機會購票入場。

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文化處指出，國光劇團「春草闖堂」演出前半小時安排導聆活動，持票民眾可以提前入場參加，購票請上OPENTIX兩廳院文化生活，屏東縣民享8折優惠，持屏東藝遊卡會員可享75折優惠。

文化處表示，為推廣傳統戲曲文化，屏東藝術館陸續有明華園總團、秀琴歌劇團及台灣豫劇團等國內重量級表演團隊演出。活動詳情請至屏東縣文化處官方網站或屏東藝遊Facebook粉絲專頁查詢。（編輯：張雅淨）1110215

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