更多編輯台推薦新聞：
白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子
生活

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢
娛樂

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世
國際

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宗教協會群聚北市最新確診足跡 曾至馬偕醫院、統一時代百貨
首頁 / 文化

台南鹿陶洋江家宗祠強震中受損 歷時4年修復完工

2022/2/19 16:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市楠西區鹿陶洋江家宗祠在2016年強震中受損，台南市政府2017年啟動修復，歷經4年終於完工，江家族人今天謝土，同時宣告這次地震台南43處受損古蹟及歷史建築全數修復。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，2016年2月6日發生震央位在高雄美濃、芮氏規模達6.4的大地震，台南最大震度7級，造成全市43處古蹟及歷史建築受損。

被列為歷史建築的楠西區鹿陶洋江家宗祠受損嚴重，拜亭柱體開裂，公廳、神明廳、祖祠堂屋面瓦片滑動，壁體裂縫、神明廳脊頂剪黏損壞，修復工程2017年底啟動，總經費新台幣1350萬元，修復重點是結構補強、粉刷工程、屋面修復及彩繪剪黏修復等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

去年11月完成拜亭、公廳、神明廳、祖祠堂修復等工程。其中神明廳中脊量體大，中央立有福祿壽三仙，兩側雙龍吐水的脊飾，修復更是不易。

鹿陶洋江家聚落為目前台灣保存完整的最大傳統單姓宗族聚落，以宗祠為中心。碑文記載，最早修建年代是1906年，曾在1930年翻修，形成今日四進三院十三條護龍的建築格局。後期修建以破損修繕為主要，2010年高雄甲仙地震時曾進行部分結構補強，這次工程堪稱是江家聚落近90年來最大規模修繕。（編輯：郭諭儒）1110219

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族