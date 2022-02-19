台南鹿陶洋江家宗祠強震中受損 歷時4年修復完工

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市楠西區鹿陶洋江家宗祠在2016年強震中受損，台南市政府2017年啟動修復，歷經4年終於完工，江家族人今天謝土，同時宣告這次地震台南43處受損古蹟及歷史建築全數修復。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，2016年2月6日發生震央位在高雄美濃、芮氏規模達6.4的大地震，台南最大震度7級，造成全市43處古蹟及歷史建築受損。

被列為歷史建築的楠西區鹿陶洋江家宗祠受損嚴重，拜亭柱體開裂，公廳、神明廳、祖祠堂屋面瓦片滑動，壁體裂縫、神明廳脊頂剪黏損壞，修復工程2017年底啟動，總經費新台幣1350萬元，修復重點是結構補強、粉刷工程、屋面修復及彩繪剪黏修復等。

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去年11月完成拜亭、公廳、神明廳、祖祠堂修復等工程。其中神明廳中脊量體大，中央立有福祿壽三仙，兩側雙龍吐水的脊飾，修復更是不易。

鹿陶洋江家聚落為目前台灣保存完整的最大傳統單姓宗族聚落，以宗祠為中心。碑文記載，最早修建年代是1906年，曾在1930年翻修，形成今日四進三院十三條護龍的建築格局。後期修建以破損修繕為主要，2010年高雄甲仙地震時曾進行部分結構補強，這次工程堪稱是江家聚落近90年來最大規模修繕。（編輯：郭諭儒）1110219