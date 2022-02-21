亞洲4場館推「舞蹈風景」平台 帶來觀舞新體驗

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台中國家歌劇院將在「舞蹈風景」平台推出「敬啟者」（To whom it may concern），由小事製作與擅長超現實創作的旅外編舞團隊Peculiar Man合作，展現舞者身體在鏡頭下的肢體張力。（台中國家歌劇院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月21日

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）新加坡濱海藝術中心串聯台中國家歌劇院、衛武營以及香港大館－古蹟及藝術館，發起亞洲舞蹈跨域影像共製計畫平台「舞蹈風景」，4部影像作品將完整播出，帶來觀舞新體驗。

4部舞蹈影像作品分別是由新加坡濱海藝術中心委託創作的「伴」、台中國家歌劇院委託製作的「敬啟者」（To whom it may concern）、衛武營國家藝術文化中心製作的「歧路身林」以及香港大館－古蹟及藝術館製作的「漫漫」，2月26日至28日將在台中國家歌劇院角落沙龍循環播映，免費入場。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，「舞蹈影像掙脫了時間與空間的限制，綻放出有別於舞台上的美感，呈現台灣、香港以及新加坡的地理風景，有著一加一大於二的精彩樣貌。」

台中國家歌劇院今天發布新聞稿表示，舞蹈與影像工作者透過舞蹈影像對話，開啟了跨界創意的無限可能。「敬啟者」（To whom it may concern）是台中歌劇院委託創作作品，由小事製作與擅長超現實創作的旅外編舞團隊Peculiar Man合作。

Peculiar Man由創辦人揚．莫蒙（Jan Mollmer）及德國烏帕塔舞蹈劇場專職舞者田采薇所組成，兩人觀察小事製作成員的日常，將每個人內在的熱情、挫折與獨特譜成舞蹈。影像由搖尾巴影像工作室導演吳曉蘆操刀，舞者身體在她的鏡頭下呈現出全新的時間感。

新加坡濱海藝術中心委託創作的「伴」則由導演陳子謙構思執導，陳子謙的舞蹈影像鮮明充滿張力，與舞者卓子豪一起檢視身體與倒影間的關聯與火花。

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衛武營委託創作的「歧路身林」由跨領域獨立策展人古羅文君、編舞家周書毅與香港導演黎宇文合作，以踏查、現地排演、「舞、影、繪」體驗工作坊等各階段，回溯人與森林的尋根與交遇，開啟生命脈絡的姿態。

香港大館－古蹟及藝術館的「漫漫」則委託不加鎖舞踊館藝術總監王榮祿創作，王榮祿於80年代到香港扎根，超過30年的舞蹈之路，經歷無數起伏跌宕。這部舞蹈影像將走入他30年的舞蹈路途，尋覓未來世界的出路。（編輯：張雅淨）1110221