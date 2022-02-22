故宮南院以親情為題 展唐玄宗書法「鶺鴒頌」

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故宮南院常設展「人氣國寶展」近期以親情為題，展出唐玄宗所寫「鶺鴒頌」，細看可發現「鶺鴒頌」有些大小、粗細不同的字，像從別的地方把字剪下貼上，這其實是模仿書法家王羲之的風格。中央社記者蔡智明攝 111年2月22日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）故宮南院「人氣國寶展」以親情為題，展出唐玄宗書寫的「鶺鴒頌」、清雍正時期「琺瑯彩五倫圖碗」等書法、器物，228連假適合全家老小來看展，瞭解國寶背後故事。

國立故宮博物院書畫文獻處助理研究員蘇雅芬告訴中央社記者，這次南院「人氣國寶展」的策展主題是「共敘天倫」，展出「鶺鴒頌」、清雍正「琺瑯彩五倫圖碗」以及西周晚期「鄂侯簋」，都與親情相關。

蘇雅芬說，唐玄宗開元9年的秋天，鶺鴒鳥聚集宮殿，因鶺鴒在「詩經」中被引用為「兄弟友愛」的象徵，臣子魏光乘便以此為吉兆，獻頌讚揚唐玄宗，而玄宗除了作頌唱和，也親自書寫了「鶺鴒頌」來紀念兄弟情誼。

唐玄宗就是大家熟知的唐明皇李隆基。唐朝早年兄弟鬩牆、父子相殘，爭奪皇位的事蹟很多，直到唐玄宗即位後才好轉，所以唐玄宗特別在意親情。

蘇雅芬指出，唐玄宗「鶺鴒頌」這件行書作品線條豐厚腴美，字跡沉著雄健，充分展現唐朝對於豐腴之美的喜好；而仔細觀察會發現，「鶺鴒頌」有些大小、粗細不同的字，像從別的地方把字剪下貼上，其實是模仿書法家王羲之的風格。

國立故宮博物院器物處助理研究員王亮鈞表示，此次展出的「鄂侯簋」其實是一件給女兒的嫁妝。西周晚期到春秋時期各國盛行聯姻，以穩定政治情勢，鄂侯製作了一件可當食器兼禮器的「簋」，並在內底刻上「噩（鄂）侯作王姞媵簋，王姞其萬年子子孫永寶」，作為祝福。

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另外，「琺瑯彩五倫圖碗」的圖案則來自雍正皇帝寫的「五倫圖歌」，詩中以鳳凰、鶴、鴛鴦、鶺鴒、黃鸝等，象徵君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友的關係。王亮鈞說，「琺瑯彩五倫圖碗」上除了彩繪這五種禽鳥各一對外，還有奇石、梧桐、牡丹與矮竹。琺瑯彩瓷器製作其實難度頗高，不同顏色需要分別燒製，觀眾不妨從作品中感受官窯工匠高超的技藝。

故宮南院表示，「鶺鴒頌」即日起展至4月24日，「琺瑯彩五倫圖碗」等器物展到7月24日，228連假歡迎全家來看展。（編輯：陳仁華）1110222

故宮南院常設展「人氣國寶展」最新策展主題為「共敘天倫」，選展清雍正「琺瑯彩五倫圖碗」，其圖樣來自雍正皇帝所寫「五倫圖歌」，詩中以鳳凰、鶴、鴛鴦、鶺鴒、黃鸝等，象徵君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友的關係。中央社記者蔡智明攝 111年2月22日