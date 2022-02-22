北美館3月推洪瑞麟個展 重現大稻埕年少作

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（中央社記者王寶兒台北22日電）台劇「茶金」搬演茶行過往風光，「礦工畫家」洪瑞麟兒時也曾居住在茶行中，茶行員工、建築都成筆下風景，北美館3月推出洪瑞麟個展，除呈現少見早期作品，還有機會聽到洪瑞麟的聲音。

2020年，洪瑞麟長子洪鈞雄將151件家藏作品捐贈給台北市立美術館，「掘光而行：洪瑞麟」個展將以此批捐贈作品為展覽核心。今天適逢洪瑞麟110歲農曆生日冥誕，策展人白雪蘭帶領媒體走訪台北大稻埕，踏尋洪瑞麟成長蹤跡。

白雪蘭在1987年曾策畫北美館「洪瑞麟的藝術世界─礦工與裸女」展覽，她回憶，當時洪瑞麟約莫75歲，是個溫和、寬容且自年少就展現對底層關懷的人。

例如洪瑞麟兒時舊居附近是當時赫赫有名的「江山樓」台菜餐館，藝旦在餐館外來來往往，有些藝旦命運較為悽苦，白雪蘭認為，洪瑞麟以繪畫關注礦工所展現的人道精神，也許就和他在住家附近看見不少小人物故事有關。

大稻埕百年前蘊含濃厚人文風華，為洪瑞麟培養繪畫嗜好的良好環境。他在1912年生於台北大稻埕的獅館巷（現今涼州街），父親洪鶴汀在元隆茶行為任支配人（等同總經理），隨父親工作，舉家住進茶行。

白雪蘭說，洪瑞麟的父親是文人雅士，洪瑞麟6歲起就會為他父親磨墨，欣賞父親揮毫於白紙。1920年，洪瑞麟進入住家鄰近的稻江義塾就讀，經老師吳清海指點，洪瑞麟在小學就知道米勒，「雖然成長在大稻埕，卻非常國際。」

洪瑞麟兒時舊居附近，還有由畫家倪蔣懷出資設立的洋畫自由研究所（後改名為台灣繪畫研究所）。

白雪蘭說，倪蔣懷等人1929年在大稻埕「蓬萊閣」餐館舉行研究所開設餐會，洪瑞麟參加前，緊張的前一晚都睡不好覺。他也是進入研究所才結識陳植棋、藍蔭鼎等前輩，並在石川欽一郎指導下正式接受西洋畫訓練。

雖然影響洪瑞麟早年繪畫啟蒙的重要建築現都已不復存在，但從洪瑞麟畫作中也能看見他的成長經歷。例如他在1930年入選台展的畫作「微光」，就是描繪茶行員工，而曾入選日本春陽會的畫作「朝妝」，則是描繪他的弟弟與弟妹在茶行內的模樣。

白雪蘭說，「掘光而行：洪瑞麟」個展將會是少數能看見洪瑞麟早期作品及檔案的展覽，最重要的是，還有洪瑞麟親自錄製的珍貴影片，從影片中可以聽到洪瑞麟說著優美的台語，並見證他如何詮釋自己。

「掘光而行：洪瑞麟」特展預計3月19日至7月31日於北美館登場。（編輯：張芷瑄）1110222