台澳共製當代藝術線上展 探討疫情衝擊

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）文化部攜手雪梨歌劇院及台灣當代文化實驗場（C-LAB）共同推出「返回：第二章」（Returning：Chapter 2）線上展，將展出台澳藝術家共4件全新動態影像作品。

4名藝術家分別為澳洲舞者阿姆利特．賀皮（Amrita Hepi）、台灣藝術家暨電影創作者蘇郁心與澳洲舞者安琪拉．戈歐（Angela Goh）、台灣河床劇團以及台灣藝術家蔡佳葳，將創作4件作品，藉由台澳藝術家以活潑的視覺，回應疫情衝擊全球的特殊經驗。

文化部今天發布新聞稿表示，「返回」系列線上展覽是專為雪梨歌劇院影音串流平台Stream催生的當代藝術計畫，由亞洲與澳洲的藝術家，以詩意方式探討COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的衝擊與動盪。

展覽第一章由澳洲與日本合作，已經在去年5月上線，而在文化部駐雪梨辦事處文化組與雪梨歌劇院建立合作關係後，台灣成為第2個受邀合作的亞洲國家。

雪梨歌劇院數位節目主任史都華．布查南（Stuart Buchanan）表示，非常興奮能以雪梨歌劇院的數位委託創作計畫，支持來自台灣與澳洲當代藝術圈領域迥異的聲音。

參與藝術家之一澳洲舞者阿姆利特．賀皮將推出「歐洲鰻的追尋」（The Anguilla pursuit），將歐洲淡水鰻的旅程擬人化，透過隱喻和典故，探討人們踏上歸屬旅程的身心靈面向。

台灣藝術家蘇郁心與澳洲舞者安琪拉．戈歐兩人合創「潮汐演變」（Tidal Variations），運用科技的鏡頭將雪梨歌劇院建物重新想像成一個漂流於水面，匯集海底電纜的數據中心，透過語言、聲音、動畫、舞蹈和雪梨歌劇院歷史檔案影片，將她們的藝術交織在一起。

河床劇團作品「事物的重量」（The Weight of Things）以旋轉的神秘儀器、爬行軀體製造出的炭筆灰與懸吊的肢體，帶領觀眾進入一個超現實的夢境，透露出肉體存活的困難與不確定。

蔡佳葳作品「數字」（Numbers）橫跨澳洲自然環境與雪梨歌劇院，黑白的調性是對於創傷、悲傷與不協調的冥想，作品與美國實驗金屬樂團「Sunn o）））」創團音樂人史帝芬．歐馬利（Stephen O’Malley）合作。

「返回：第二章」即日起在雪梨歌劇院影音串流平台Stream上線，歡迎民眾觀賞。（編輯：張芷瑄）1110223