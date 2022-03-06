日本推理作家西村京太郎癌逝 享耆壽91歲

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本共同社今天報導，以「旅情推理」第一人為人周知的日本作家西村京太郎（本名矢島喜八郎）本月3日下午因肝癌病逝，享耆壽91歲。

西村1963年以「歪曲的早晨」榮獲全讀物推理小說新人賞（新人獎）；1978年出版的「寢台特急殺人事件」大獲好評熱賣，之後量產許多以鐵道及旅行作為題材的人氣作品。

他筆下創造出的警視廳「十津川警部」人物，成為相當活躍的長壽系列作品，其中不少被翻拍成電影。

西村一生筆耕不輟，著作超過400本，也因此經常進入高額納稅作家之列。

日本放送協會（NHK）報導，西村曾以社會派推理小說「天使的傷痕」獲江戶川亂步賞。他是日本推理小說作家中，運用最多交通工具及觀光勝地場景做為推理小說情節者，因此他的推理小說又被稱為「旅情推理」，在日本推理界開拓出獨樹一格的新領域。

日本電視台報導，西村至今出版著書多達647冊。西村京太郎紀念館表示，西村從2021年底就因身體不適住院接受治療。

報知體育報導，西村從1981年以「終點站殺人事件」榮獲日本推理作家協會賞後，加速其受歡迎的程度。

西村為小說創作的採訪完全不假手他人，一定親自到現場。每次只要有鐵道公司啟用新路線，或是新編組列車開始行駛，他都很積極地讓這些路線及列車在小說中登場。

西村每進行一次採訪旅行，通常能找到寫成兩本書的主題，每年約進行6次採訪。因此，他發表新作品的速度相當驚人，幾乎每個月都有，且一直持續到最近。

西村1930年出生於現在的東京都品川區，國中畢業後進入東京府立電氣工業學校（現為東京都立鮫洲工業高等學校）就讀，畢業後進入公家單位工作，並於11年後離職。

他離職後曾做過卡車司機、保險業務、私家偵探及保全人員等工作，最後決定投身寫作。

西村初期走的是社會派推理小說風格，但從出版「寢台特急殺人事件」後，開始轉為全面創作旅情推理小說。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110306