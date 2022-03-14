威廉赫特71歲辭世 以「蜘蛛女之吻」登奧斯卡影帝

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國男星威廉赫特（William Hurt）今天與世長辭，享壽71歲。威廉赫特曾演出「大寒」、「收播新聞」、「暴力效應」等電影，並以「蜘蛛女之吻」獲封奧斯卡影帝。

美國多家媒體報導，威廉赫特的兒子威爾（Will）在聲明中說：「赫特家族深為悲痛地哀悼威廉赫特於2022年3月13日過世，就在這位受人敬愛的父親和奧斯卡獲獎演員72歲生日前一週，他因自然因素安詳離世，家人隨侍在側。」

據報導，威廉赫特2018年診斷出攝護腺癌末期，癌細胞已擴散到骨頭，不過當時以一種新的化療減緩病情。他的兒子並未在今天的聲明中說明威廉赫特過世是否與此病有關。

威廉赫特1950年3月20日在華盛頓特區出生，由於父親是美國外交官，他幼時經常四處飛行。雙親離婚後，母親嫁給時代雜誌（TIME）創辦人兒子魯斯三世（Henry Luce III），他跟著移居紐約。

威廉赫特就近升學，在塔弗茲大學（Tufts University）攻讀神學，之後就讀紐約著名的表演藝術學校茱麗亞學院（Juilliard School）。

威廉赫特因為願意扮演古怪和不尋常的角色而聲名鵲起，例如他在1983年電影「高爾基公園」（Gorky Park）中演出一名俄羅斯警察；1990年在伍迪艾倫（Woody Allen）的電影「艾莉絲」（Alice）中飾演一名有錢的冷漠丈夫；1991年電影「直到世界末日」（Until the End of the World）中的角色則是試圖打造出嘉惠盲人的機器。

他在1980年代成為家喻戶曉的男演員，1985年以「蜘蛛女之吻」（Kiss of the Spider Woman）中的同性戀囚犯一角贏得奧斯卡金像獎最佳男主角獎；接下來兩年再以「悲憐上帝的女兒」（Children Of A Lesser God）和「收播新聞」（Broadcast News）連續兩屆角逐奧斯卡影帝寶座；知名作品還有1983年「大寒」（The Big Chill）。

威廉赫特2005年以「暴力效應」（A History of Violence）入圍奧斯卡最佳男配角獎，這是他生涯第4次、也是最後一次獲得奧斯卡獎提名。

他近年曾參與超級英雄電影演出，包括「無敵浩克」（The Incredible Hulk）、「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America:Civil War）、「復仇者聯盟3：無限之戰」（Avengers: Infinity War）、「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）及「黑寡婦」（Black Widow）。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110314