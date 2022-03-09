任內堆動多項友台政策 義前外長馬蒂諾辭世

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）義大利前任外交部長馬蒂諾（Antonio Martino）3月5日辭世，享年79歲，駐義大利代表李新穎已代表台灣政府致函其家屬及義國政府，表達慰問及哀悼之意。

李新穎表示，駐義大利代表處1991年在羅馬開館設處之後，台義關係在馬蒂諾主政下發展迅速，雙邊達成數項重要合作里程碑，包括義大利外交部正式派職業外交官駐台並設立駐台辦事處，開啟華航台北與羅馬直航，以及直接受理台灣民眾赴義簽證及文件證明等，為未來雙邊友好交流關係奠定良好的合作基礎。

李新穎表示，馬蒂諾是義大利前進黨（Forza Italia）創黨元老之一，曾分別在1994至1995年及2001至2006年期間，擔任當時義大利總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）政府的外交部長與國防部長。

李新穎指出，馬蒂諾1992年在羅馬LUISS大學擔任經濟學教授期間，他正好派駐羅馬負責學務工作，因而與馬蒂諾結識成為好友，隨後馬蒂諾在1994年出任義國外長，由於馬蒂諾曾在世界銀行工作，認識台灣經濟學家李國鼎與中央銀行專家，因此對台灣一直採取友好開放的態度。

李新穎表示，馬蒂諾生前與台灣維持深厚情誼，在其任內協助推展台義友好關係，故對於馬蒂諾辭世，李新穎代表台灣政府重申崇高敬意、至深感念，以及誠摯哀悼之意。（編輯：翟思嘉）1110309