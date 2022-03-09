國光劇團經典新詮 金鎖記、閻羅夢探索人性與命運

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國光劇團雙經典戲曲「閻羅夢」、「金鎖記」4月將重返舞台上演，9日在台北舉行宣告記者會，盼引領大家看到傳統戲曲在當代所展現的生命力，並在展現戲劇內涵之餘，讓新生代演員藉著演出獲得傳承，讓好戲可以長久傳播下去。中央社記者邱祖胤攝 111年3月9日

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）國光劇團4月將推出「閻羅夢」、「金鎖記」兩部經典戲曲，前者脫胎自張愛玲小說，後者為國光劇團新美學起步代表作，劇團今天舉行宣告記者會。

國光劇團團長張育華致詞時表示，國光推出這兩檔好戲別具意義，一是讓大家看到傳統戲曲在當代所展現的生命力，其次是在展現豐富的戲劇內涵之外，讓新生代演員藉著演出獲得傳承，讓好戲可以長久的傳播下去，也讓大家看看新生代演員能否跟著前人腳步，把戲演得更好。

國光劇團藝術總監王安祈指出，兩部戲雖然都是新編京劇，但「閻羅夢」有20年，「金鎖記」有16年，文本內涵、人文深度、當代意識都格外豐富，且歷久彌新，更難能可貴的是，在一次又一次的演出中，又能「熟戲生演」，演員們將每一場演出都當成首演，每一次都賦予全新生命。

根據國光劇團新聞稿，「金鎖記」於2006年首演，為作家張愛玲同小說「金鎖記」首次以京劇形式改編重現，編劇王安祈及趙雪君將原著中「刻薄尖銳」的文風化為戲曲語言，以虛實交錯、時空疊映的手法，映照劇中人的內心衝突。

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「閻羅夢」同為新編京劇，描述失意書生不肯同流合汙，寫下驚天動地的怨詞，令上天批准他當「半日閻羅」，重寫生死簿，為項羽、韓信等悲劇英雄翻案，另牽扯出關羽、李後主等人的故事。劇情探討人性及對命運的詰問，思辯之間充滿人文關懷。

國光劇團雙經典重返舞台，「金鎖記」將於4月1至3日，「閻羅夢」於4月8至10日，均在台北士林的台灣戲曲中心演出。（編輯：屈享平）1110309