台北時裝週AW22起跑 「華燈初上」明星助陣

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（中央社記者王寶兒、實習記者游家瑄台北10日電）放眼國際時裝秀，常見伸展台上星光熠熠，2022台北時裝週AW22預定23日起跑，開幕秀將有熱門台劇「華燈初上」卡司助陣。文化部今天表示，期盼影視音平台與設計師深度合作，打通新的行銷管道。

文化部常務次長李連權向中央社記者表示，文化部一直期待時尚設計能與影視音領域合作，「華燈初上」就是試金石。至於開幕秀當天，將有6個台灣設計師服裝品牌，搭配6名「華燈初上」的演員走秀，「至於是誰，我先保密。」

台北時裝週自2018年舉辦至今，持續倡導「永續時尚」議題，這次的AW22，開幕秀將有C JEAN、DYCTEAM、oqLiq、TSUNG YUCHAN、UUIN及WEAVISM織本主義等6個台灣品牌，分別以12套使用永續機能布料的時裝，呼應台北時裝週的核心精神。

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今天的展前記者會現場，「華燈初上」中飾演一對戀人的劉品言及章廣辰也驚喜現身，劉品言身著UUIN的條紋西服，章廣辰則套上oqLiq設計的灰色風衣。劉品言直呼服裝質料透氣涼爽，章廣辰則說，身上服裝是以回收材質製成，「台灣的紡織產業科技實在很厲害。」

2022台北時裝週AW22將在23日至30日舉行，期間包含12場服裝品牌秀、2場服裝設計院校學生校際展演、台北時裝週選品店、服飾品國際買主採購洽談會等活動，「永續機能時尚開幕秀」則將在24日晚間登場。（編輯：屈享平）1110310