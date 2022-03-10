用眨眼說故事 不是不會設計展看見身障者靈魂

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線上展覽「不是不會設計展」呈現身障者們透過眼動科技創作的精彩繪本及雜誌作品。圖為參與雜誌「跳上火車，看見台灣的時光流轉」製作的創作者瑞克。（森思眼動提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月10日

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（中央社記者王寶兒台北10日電）眨眼對一般人而言如呼吸自然，但對身障者來說，透過科技設計，卻能成為傳達所思所想的管道。一群身障者靠眼動軟體創作出繪本與雜誌，成果於「不是不會設計展」線上展出。

陪伴身障者們創作的助力，來自品牌「森思眼動」，他們透過眼動科技，設計復健眼部肌肉的不同軟體，協助身障者得以更有力操控眼動滑鼠，並培訓導師協助引導身障者練習。

去年10月，森思眼動在文化部帶領下，舉辦「眼控設計工作坊」，協助重度肢體障礙學員學習設計技巧，並在業師帶領下，一起創作出「不是不會設計展」的展出作品。以「不是不會」的名稱，宣告身障者們會做的事情其實很多。

點閱「不是不會設計展」網頁，可看見患有脊髓性肌肉萎縮症、腦性麻痺及罕見疾病的創作者們，分別接力完成繪本「在四季裡相癒」及雜誌「跳上火車，看見台灣的時光流轉」。其中，「在四季裡相癒」描述坐著輪椅的男孩「大橘」和受傷鳥兒「小橘子」相伴的故事。

重度腦性麻痺患者張育旗為故事創作第一棒，他寫下「大橘偶爾還是會難過，覺得不公平，為甚麼會變成一位行動不便者。」並描繪男孩沮喪的模樣，但在小橘子陪伴下，逐漸增添活力，不同創作者接力後，還分別以自身形象打造角色，和大橘在故事裡對話，格外動人。

森思眼動企劃Jenny向中央社記者表示，要能靈活運用眼動滑鼠的基礎在於眼部肌肉穩定度，此次協助的身障創作者們情況不一，過去較少或不曾使用過眼動科技的學員此次創作繪本，而相較熟練的學員則挑戰創作排版技巧更難的雜誌。

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學著用眨眼說故事，Jenny比喻，像是一般人用慣安卓系統，突然要切換到蘋果手機一樣，「練習、習慣後會好很多。」不少身障創作者們四肢儘管能使力，但仍不足以握筆、拿東西，對他們而言，作品能被展出、被看見，是非常開心的。

不是不會設計展即起可線上（https://www.senseet.com/not-disabled-exhibition/）觀展，繪本「在四季裡相癒」及雜誌「跳上火車，看見台灣的時光流轉」於Cafe BOMBOM、渺渺書店、書屋花甲X而立書店等地開放索取，詳情可參考網頁資訊。（編輯：張雅淨）1110310