普羅科菲夫協奏曲之夜音樂會 3首經典一次滿足

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）俄國作曲家普羅科菲夫經歷一戰與二戰動盪大時代，依舊創作出精采之作。葉孟儒、嚴俊傑與林冠廷3名鋼琴家將同台舉行音樂會，帶來普羅科菲夫經典第一號到第三號鋼琴協奏曲。

新象藝術總監樊曼儂透過新聞稿表示，距今百年以前，普羅科菲夫（Sergei Prokofiev）是俄羅斯樂壇最富前衛精神及自我主張的音樂奇才之一，促成這樣的音樂會，是她自己身為音樂家也非常想要聆聽的演出。

在這場音樂會上，鋼琴家林冠廷將演出普羅柯菲夫「降D大調第一號鋼琴協奏曲」，葉孟儒將演奏「G小調第二號鋼琴協奏曲」，嚴俊傑將演奏「C大調第三號鋼琴協奏曲」。

這3位鋼琴家都與俄國有深厚連結，其中林冠廷從小就在俄國求學，拿到莫斯科柴可夫斯基音樂學院鋼琴及室內樂演奏博士學位後返台任教。

葉孟儒承襲當代重要俄羅斯涅高茲（Heinrich Neuhaus）鋼琴學派，受教於當今俄國名鋼琴教授瑙莫夫（Lev Naumov），拿到莫斯科國立柴科夫斯基音樂學院博士學位，音樂會不斷。

嚴俊傑13歲拿到第3屆國際柴科夫斯基青少年音樂大賽第3獎，畢業自德國漢諾威音樂院，師承柴科夫斯基大賽金牌得主凱涅夫（Vladimir Krainev），與俄國結下難得之緣。

嚴俊傑表示，這3首鋼琴協奏曲都是國際音樂大賽的「重要考題」，可以感受普羅科菲夫不同時期的創作風格。

林冠廷表示，普羅科菲夫從小搞怪、叛逆，他將演奏的「第一號鋼琴協奏曲」是普羅柯菲夫在1911年21歲的創作，運用了很多創新版的和聲，跳躍的觸鍵，問世之後深受當時俄國樂壇注目。

葉孟儒表示，「第二號鋼琴協奏曲」是普羅科菲夫紀念好友過世而作，問世10年之後再度大幅度修改成今日流傳版本。葉孟儒說，這首樂曲充滿敘事戲劇張力，鋼琴時而如潮水流暢大器，時而滑稽令人毛髮直豎，可以聽見普羅科菲夫心境轉折與驚人才情。

嚴俊傑也分享表示，「C大調第三號鋼琴協奏曲」是普羅科菲夫最受喜愛的協奏曲，經歷作曲家的歐美遊歷，滿懷個人激情；鋼琴展現金屬般的敲擊聲響，考驗獨奏家演奏的靈活度、情緒轉折與持久力。

長榮交響樂團指揮莊文貞表示，普羅科菲夫的樂譜2隻手卻有3行譜，而且是充滿跳躍式的音符。音階和聲完全跳脫傳統的邏輯，對演奏家是相當大的挑戰。

「力晶2022藝文饗宴–普羅科菲夫鋼琴協奏曲之夜」將於3月17日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：郭諭儒）1110312