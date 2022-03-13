南台灣3大歌仔戲團合作 「阿婆蘭」幕後故事曝光

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台日大規模文化交流活動Taiwan NOW，推出新創歌仔戲「阿婆蘭」，集結日本藝術家柳美和及明華園天字戲劇團、秀琴歌劇團、春美歌劇團同台演出，堪稱藝文界一大創舉。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）台日大規模文化交流活動Taiwan NOW，推出新創歌仔戲「阿婆蘭」，日前在高雄世界首演成功，集結日本藝術家柳美和與南台灣3大歌仔戲破天荒合作創舉的幕後故事，都被全程記錄。

華視今天發布新聞稿分享，人文紀實節目「島嶼微光」今晚將推出「台日共結阿婆蘭」特別報導，從藝術家柳美和創作的草圖、演員們練習、彩排、舞台搭建到完成演出的整段台日友好過程。

「阿婆蘭」故事發想於台灣蘭嶼特有種的蘭花阿婆蘭，它被商人大量複製生產到全世界，承受著人們欲望的摧殘，原始棲地的阿婆蘭已不復存在，藉由這樣的故事帶領觀眾重新審思對環境與傳統文化的保存。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，從原本應該是日本東京的演出，輾轉來到高雄衛武營戶外劇場世界首演，耗時3年籌備，動員200多名藝術家和500名工作人員，更匯集明華園天字戲劇團、秀琴歌劇團、春美歌劇團的3大天王，陳昭香、張秀琴與郭春美同台演出，堪稱藝文界一大創舉。

Taiwan NOW計畫總策畫林曼麗透露，在2003年擔任國藝會董事長期間，曾協助扶植參與演出「阿婆蘭」的3大天團，因此在計畫初期，就大膽提議將3團一起合作，也讓郭春美等人直呼這真的是「史無前例的案子」。

在「阿婆蘭」正式公演倒數9天前夕，導演柳美和緊急召集所有演員，宣布因收到醫院通知罹癌母親病危消息，不得不趕回日本，也讓許多歌仔戲團員哭成一團。同為人母的3個劇團團長更感同身受，向導演與導演母親喊話鼓勵。

由於「阿婆蘭」在衛武營的首演相當成功，林曼麗透露目前已接到國外的邀約，期待能讓國際看到台灣的新創藝術。（編輯：張芷瑄）1110313

台日大規模文化交流活動Taiwan NOW，推出新創歌仔戲「阿婆蘭」，日前在高雄世界首演成功，Taiwan NOW計畫總策畫林曼麗（左）與華視總經理陳雅琳（右）合作，全程記錄幕後故事。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月13日