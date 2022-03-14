音樂劇「獅子王」再度來台 北高巡演25場

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百老匯音樂劇「獅子王」是不少劇迷心中必看的經典音樂劇，6月將再次來台巡演。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）辛巴又要來了，2019年曾在台灣掀起搶票風潮的百老匯音樂劇「獅子王」，宣布2022年重臨台灣，6月在台北小巨蛋演出10場，7月將首次前進高雄衛武營演出15場。

寬宏藝術今天發布新聞稿指出，「獅子王」自1997年11月於百老匯首演迄今，已逾25年，為百老匯第3長壽的音樂劇，也是全球最受歡迎、最賣座的音樂劇之一，共計有25個製作版本，在世界超過100個城市、20個國家演出，吸引超過1億人次觀賞，票房收益逾81億美元，是不少劇迷心中的必看音樂劇。

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迪士尼劇場製作集團國際策略與授權部副總經理費利佩岡巴表示：「我們非常榮幸能將百老匯王者之作『獅子王』再次帶來台灣，導演茱莉泰默帶領的頂尖團隊製作出令人驚豔讚嘆的視覺特效、創意無限的舞台道具、撼動人心的音樂及生動逼真的非洲叢林、原野動物，值得一看再看。」

「獅子王」在台巡演場次公布，6月11日至6月19日在台北小巨蛋演出10場；7月13日至7月24日，在高雄衛武營有15場表演。門票於3月17日中午11時在寬宏售票全面開賣，購票可洽寬宏及全台萊爾富、OK便利商店。（編輯：管中維）1110314