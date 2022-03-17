北美館教育計畫「百分百錯覺」展 挑戰何謂真實

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「百分百錯覺」教育計畫19日起將於台北市立美術館兒童藝術教育中心展出，新媒體藝術家袁廣鳴作品「盤中魚」，將1隻金魚投影在白色瓷盤上，虛擬的魚始終游不出瓷盤的邊界，展現影像與實物間的虛實交錯。（北美館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月17日

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（中央社記者王寶兒台北17日電）茶壺會走路、杯子會跳舞？日本錄像藝術家澤拓透過影像，讓虛擬和現實共存的魔幻世界躍然眼前，將於北美館「百分百錯覺」教育計畫展出，挑戰人們對「真實」的認知。

台北市立美術館今天發布新聞稿表示，將展出於兒童藝術教育中心的「百分百錯覺」教育計畫作品共有11件運用各式奇思異想的創作將顛覆人們的慣常認知，在視覺與既定印象的錯位中，擾動大小觀眾的生活經驗，追尋「何謂真實？」的大哉問。

以澤拓（Hiraki Sawa）的錄像作品Absent為例，他透過影像構築出真實與虛幻並存的異想空間，從會走路的茶壺到跳舞的杯子，無一不是充滿超現實主義的奇妙視覺體驗，觀眾即使清醒，也彷彿遊走於夢境之中。

除澤拓外，「百分百錯覺」教育計畫另將呈現司徒強、利安．摩根（Liam Morgan）、周珠旺、袁廣鳴、廖昭豪、廖建忠及謝佑承等7名藝術家的作品。

北美館指出，在古希臘故事中，畫家巴赫西斯（Parrhasios）和宙克西斯（Zeuxis）曾進行一場繪畫比賽，並以高超的仿真畫技戲耍對方。這種在藝術史中被稱為「錯視畫法」的技巧，到了當代，仍然有不少藝術家運用類似手法傳遞個人觀點。

例如已逝的畫家司徒強「左+右」取材自日常中細瑣的物件，精準地描繪出物件的質感肌理，進而讓逼真的畫面挑戰觀眾的視覺認知；而周珠旺也同樣專注於擬真形象的捕捉，以其家鄉屏東隨處可見的沙、石為靈感，在綿密的點描手法中蘊含個人情感和生命的深刻體悟。

此外，展覽另規劃有延伸體驗創作專區，展期間除將舉辦多場教育活動外，19日開幕當天有紅鼻子馬戲團限定的魔術表演，相關資訊與報名辦法可參閱北美館兒童藝術教育中心官網。

「百分百錯覺」教育計畫將自19日起於北美館兒童藝術教育中心展出至8月28日。（編輯：陳政偉）1110317