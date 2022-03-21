奇美博物館辦母親節音樂會 盼名曲觸動人心

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）奇美博物館母親節音樂會，將安排曾獲奇美藝術獎肯定的音樂家嚴俊傑、黃莉錦，分別以鋼琴獨奏與聲樂獨唱演繹一連串耳熟能詳的經典名曲，盼觸動媽媽心靈最柔軟的部分。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，奇美博物館每年推出許多不同類型音樂活動，供民眾聆賞古典樂機會，去年首度規劃母親節音樂會，獲熱烈迴響，今年5月7日以「愛之夢」為主題，期望藉由鋼琴獨奏與聲樂獨唱，傳遞各種不同的愛與美好。

奇美博物館指出，上半場由知名鋼琴家嚴俊傑帶來鋼琴獨奏，嚴俊傑為2屆奇美藝術獎得主，曾獲聖彼得堡普羅柯菲夫國際鋼琴大賽季軍，現為國立台灣師範大學音樂學系專任副教授，精湛琴藝與演奏魅力深獲粉絲喜愛，嚴俊傑同時也是整場音樂會的導聆，將與觀眾分享每個曲目關於愛的故事。

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下半場的聲樂獨唱會由知名女高音黃莉錦擔綱，黃莉錦為2屆奇美藝術獎得主，曾獲法國馬賽第10屆聲樂國際大賽評審獎，現為東吳大學音樂學系專任助理教授，她的歌聲情感飽滿且張力十足，演出邀約不斷。

奇美博物館指出，上半場曲目規劃共分3單元，演繹莫札特、柴可夫斯基等名家作品；下半場風格截然不同，有強烈探戈旋律曲風、法國知名喜歌劇的詠嘆調，並以「玫瑰玫瑰我愛你」作為終曲，象徵帶領媽媽迎向燦爛如玫瑰般的人生。（編輯：郭諭儒）1110321