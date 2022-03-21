中油支持文化藝術 展示章厚倫微楷書作品「紅樓夢」

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知名書法家章厚倫耗時兩年完成「紅樓夢」微楷書作品，總字數高達71萬字、字體大小僅0.22公分，經中油透過數位版畫技術重製，21日起展示於台北中油大樓1樓。（中油提供）中央社記者曾智怡傳真 111年3月21日

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（中央社記者曾智怡台北21日電）知名書法家章厚倫耗時兩年完成「紅樓夢」微楷書作品，經中油透過數位版畫技術重製，今天起展示於台北中油大樓1樓；中油表示，近年收藏多部章厚倫書法作品，盼讓更多人在經濟與科技發達的現代，領略傳統文化與書法美學。

中油今天下午2時舉辦「紅樓夢」數位版畫揭幕儀式暨作品展覽，由總經理兼代理董事長李順欽、章厚倫等共同揭幕。

中油發布新聞稿指出，「紅樓夢」微楷書作品作者章厚倫自13歲開始學習書法，所創的「章體」融合眾家優點，「微書法」更受到各界讚揚；章厚倫耗時兩年多的時間以「微楷書」撰寫經典文學名著「紅樓夢」書法作品，總字數高達71萬字、字體大小僅0.22公分，令人嘆為觀止。

中油表示，近年已收藏多部章厚倫書法作品，本次取得授權得以透過數位版畫技術重製紅樓夢微楷書，於中油大樓1樓展示，讓更多人能夠欣賞書法美學，在經濟與科技發達的現代，領略傳統文化的優美及書寫文字的魅力。

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另外，章厚倫提供6件微楷書書法作品展出，包括道德經、金剛般若波羅蜜經、金剛般若波羅蜜經（紅字）、地藏菩薩本願經、菩提道次第廣論及論語等，作品展期至3月25日止。

中油補充，去年第二度榮獲文化部頒發的第15屆文馨獎金質獎，過去也長期支持文化藝術，包括贊助社區、學校及團體舉辦藝文與競賽活動，結合民間力量共同營造優質的文化環境，期待和社會各界一起支持台灣文化藝術。（編輯：林興盟）1110321