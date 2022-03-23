中央書局週三讀書會 5作家為愛說書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北23日電）中央書局推出第3波「閱讀島中央．週三讀書會」活動，包括詹宏志、王浩威、曾成德、焦元溥、楊澤等人輪番開講，推廣閱讀，為愛說書，活動從4月中旬啟動，今天起開放報名。

根據中央書局今天發布新聞稿，中央書局去年3月起推出一系列推廣閱讀活動，第1波由上善人文基金會董事長詹宏志導讀說書，8月推出第2波活動，由詹宏志、富察延賀、馬世芳、李明璁、顏擇雅及詹偉雄等6名作家接力導讀，總共規劃進行了42場次讀書會活動，至今已累積超過1萬3200人次參與。兩波活動均透過網路募資平台報名，迴響熱烈。

新聞稿指出，「週三讀書會」構想源於詹宏志與朋友們想為困頓的書市做一件簡單的事，於每個星期三晚上邀請愛書人到台中中央書局與讀者分享各種經典文本，並透過線上方式，將有限活動擴散至全球，期間雖遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，仍受到廣大讀者歡迎。

新一季「閱讀島中央．週三讀書會」內容涵蓋間諜小說、心理學、建築與文學、詩歌與古典樂等領域。

其中詹宏志以「間諜與人生」為題，深入1910至1980年代間諜小說，對照間諜工作與真實人生情境，抽絲剝繭小說家的多謎之道；作家、心靈工坊創辦人王浩威以「榮格心理學與6個創作的心靈」為題，探討東西方偉大創作者的內在意識與創作風格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

建築學者曾成德以「當文學遇見建築」為題，帶讀者閱讀經典文學裡的建築故事；樂評人焦元溥以「樂讀文學：如何用音樂讀小說？」為題，從王爾德、大仲馬到村上春樹的作品，找到音樂與文學之間的創作密碼；詩人楊澤以「過來人的詩：時間的藝術」為題，帶領讀者悠遊古典詩與現代詩的世界，從字裡行間品味時間的藝術。

「閱讀島中央．週三讀書會」活動從4月13日起至11月2日，每週三晚上7時到8時30分在中央書局現場開講，同步直播上線；今天晚上9時在嘖嘖平台開放報名。（編輯：張雅淨）1110323