吸貓、美甲、滷白菜 作家分享文學療癒新招

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2022台北文學季以「運轉日常─我城儀式風景」為主題，26日在剝皮寮歷史街區演藝廳舉行講座，邀請作家林立青（左起）、謝金魚、盛浩偉分享各自的紓壓方式。中央社記者邱祖胤攝 111年3月26日

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）作家們都用何種方式紓壓？林立青是去美甲及吸貓，謝金魚則是「滷白菜」，盛浩偉選擇看不燒腦的影片。3人今天在台北文學季「文學療癒場」講座中，分享獨門心得。

今年台北文學季以「運轉日常－我城儀式風景」為主題，展開一系列活動，今天在台北剝皮寮歷史街區演藝廳舉行講座，題目為「日常不失速，排解壓力的各種方法」。

林立青近年以「做工的人」一書嶄露頭角，在作家與監工兩種身分之間切換身心靈，壓力破表，他在講座中表示，近年他經常光顧華西街越式修腳皮店，進行手部及腳部保養。

林立青說：「像我這種重度勞動者，不管是做水電、油漆、泥水工，手及腳指甲都會卡髒東西，自己修通常會流血，但在這裡的服務人員會針對你的每一根手、腳指甲，非常細心地進行保養，而且還強制我不能看手機，這是意外的收穫。」

林立青表示，當你來這裡紓壓，有人幫你把手腳弄得乾乾淨淨，「讓我覺得自己是活著的，被重視、被好好對待，我的手腳從來沒有被如此受到尊敬。兩小時的放鬆時段，結束之後發覺自己是一個乾淨到不行的人。」林立青另表示，「吸貓」也是他常做的紓壓方法。

謝金魚是「故事：寫給所有人的歷史」網站共同創辦人，長期的工作壓力讓身體及心靈被掏空，「躺」是她最常讓自己放鬆的方式，有時甚至全身脫光光躺在地上，「叫家人不要進來」。

謝金魚說，有一次她在網路上看到有男生抱怨自己的另一半太懶惰，下班之後就喜歡躺著什麼都不做，「當時我就有一種衝動想告訴他，你真的不懂女性的身體結構，躺著休息真的是非常必要的事情。」

謝金魚同時表示，「烹飪」也是她的紓壓方式之一，她會到大賣場買許多白菜，回家之後一片片剝下來清洗、處理，然後製作「滷白菜」，「這個過程讓我頓時覺得人生有種被滿足的感覺」。

盛浩偉現職為出版社主編，但曾有一段時間專職創作以及接案，他表示，許多人羨慕自由工作者可以自由安排工作時間，而且家人會預設你最有空，很多事情反而會落到你頭上，因此有一段時間家中長輩要洗腎，他便會被安排去陪伴。但其實自由工作者「醒著的時間都在工作」，而且不能請假，壓力非常大。

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盛浩偉分享自己的紓壓妙方，是上網看一些不用花腦筋的影片，「只要能讓我擺脫追求意義的束縛，我就會覺得非常療癒跟紓壓」。盛浩偉表示自己也想「吸貓」，但怕自己會過敏，林立青跟謝金魚建議他先吞兩顆抗組織胺再吸。

台北文學季活動已於3月陸續展開，其中「文學療癒場」特展在台北剝皮寮歷史街區舉行，呈現作家們的療癒方式，他們各自以不同的儀式，讓自己的感官及精神進行切換，徹底洗滌身心靈。展出至4月24日止。（編輯：張雅淨）1110326