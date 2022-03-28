【文化+】周宇廷與他的大輿出版社 與時俱進為世間人找路

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創立超過50年的大輿出版社由第二代周宇廷（圖）接棒。從傳統紙圖、轉型到電子地圖、再到地圖文創、參與社區營造，大輿出版社無役不與，就像是一個小小的台灣地圖製作演進史。

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成立超過半世紀，從傳統紙本地圖，轉型到電子地圖，再到開發地圖文創、參與社區營造，「大輿」無役不與。「大輿」的歷史，就像一部微型台灣地圖製作演進史。

文：趙靜瑜／照片：王騰毅／影音：黃大維

地圖是夢想，是熱情的追尋與探索，有人用地圖找到目的地，有人期盼來場沒有地圖的旅行。從捷運站尋找出口的地圖到臉書地點打卡，都在使用著地圖。表面上，地圖是科學，是測量，是客觀的呈現；但地圖也映照人性的需求，地圖上所標示的疆界、地名與經緯線等內容，都蘊含著許多關於人的意志與人的故事。

從過去的書報攤長長的紙本區域地圖如《台北市地圖》、《台中市地圖》，或是每輛車上都會放上一本的《台灣省公路地圖》，到現在人手一機中的數位免費地圖，地圖是座標，是認識世界的方法之一，地圖是這個社會的成員關心彼此的縮影。

地圖，無所不在。

大輿出版社出版的紙本地圖曾經風靡一時，家家戶戶都會有，這也成為台灣街頭特有的書報攤記憶。

創立超過50年的大輿出版社，從傳統紙圖、轉型到電子地圖、再到地圖文創、參與社區營造，無役不與，就像是一個小小的台灣地圖製作演進史。

網路世代之前，如果你熱愛自助旅行，一定看過大輿出版的版權合作系列書「散步地圖」系列，網路出現之前，這套書可說是日本旅遊聖經；而一系列《吃喝玩樂》旅遊書，也是台灣觀光的重要指南。近年發展專為單車族使用的單車地圖，學校地圖，觀光地圖等等，為特定族群做更進化的服務。

大輿出版社出版的《散步地圖》，網路出現之前這書可是日本旅遊聖經。

從紙本到數位 無役不與

2018年，大輿出版社在萬華龍山文創基地開設「慢旅‧地圖空間」作為地圖文創的實驗基地，這幾年積極轉型，舉辦各項講座、工作坊、手作課程、導覽與各級學校單位合作，與萬華在地融合，透過地圖做了許多教育的課程，教小學生認識土地。

這是「大輿」第二代周宇廷的努力。

「我很像烏龜，一旦決定好目標，就是積極往目標前進，我很有研發精神，慢一點沒關係，最後抵達目的地就好。」周宇廷說。

說起話來字正腔圓，氣質溫雅，周宇廷出身台北萬華名門，祖父是曾任台北市長的周百鍊，後來當到監察院副院長；2個叔叔都是醫生，父親周法平經商有成，周宇廷宛如含著金湯匙長大。父親事業體眾多，快速擴展，1969年成立的大輿出版社是事業體中最小的公司之一。

大輿出版社第二代周宇廷接棒，讓地圖運用更加多元普及。

創社信念 帶人們走對的路

周宇廷的父親秉持著「帶人們走對的路」的信念，製作地圖及發行各種地圖出版品。父親讓公司與住家都在同一棟樓，周宇廷很早就可以感受到父親經營事業的順遂與否，有一陣子父親為了殺出重圍，原本台北市地圖一份50元，父親將台北市地圖與新北市地圖印成正反面一張，只賣80元，此舉果然奏效，迅速衝出市場一片天，「父親的設想是，只要帶一張地圖出門就可以了，讓大家多一點方便，沒想到打中消費者心理。」

有一陣子，周宇廷總是隱隱感覺家裡充滿濃濃的低氣壓，父親總是眉頭深鎖，原來自己一手栽培的資深幹部集體跳槽開公司，製作與大輿一模一樣的地圖銷售，還跟全國各地書店謊稱大輿地圖已經改封面，這也讓父親開始親自走點拜訪，立下穩固銷售端點基礎，小小年紀的周宇廷，已經可以體會父親經營公司的勞心勞力。

有夢最美 希望相隨

大學聯考那年，周宇廷只差8分可以上榜，落榜之後，幾乎是沒有懸念地準備展開重考生涯。周宇廷說，一天他走著長長的路到台大，正好前面有個書報攤，他停下腳步翻了翻雜誌，看到一篇寫著汽車導航的文章，那一刻，他忽然明白自己的任務。

周宇廷回憶：「那一刻我突然看見家業，看見自己的責任，如果有本事做地圖，就要有本事做到導航，說真的，當時沒有人會相信有這樣一天。」拚重考那一年，除了念書就是念書，有一次他讀到一本外國期刊，裡頭談到當時美國2家科技公司ETAK和NAVTEQ都踏入導航系統開發領域，這讓周宇廷對新科技大感興趣。要把地圖和導航結合這個構想，就已經種進他的心裡。

隔年重考，周宇廷進步超過130分，最後念了台大圖書館學系。

購置電腦排版軟體 超前部署

邊念書邊參與大輿出版社管理，他將台大圖館所學到的管理流程，運用在地圖生產管控，砸下千萬元購買電腦排版軟體，大幅提升出版效率，從1年編輯3本到1年可以編20多本，整體印書成本只有原先的三分之一，大大提升競爭力。

大輿出版社出版的《台北市街道全圖》得以鳥瞰視野觀看台北地形地貌。

當年的大學聯考落榜，也許不是壞事。如果沒有落榜，周宇廷也許不會考進台大圖書館系，也不會有超前電腦排版的改革；沒有落榜，周宇廷也不會走到那攤書報攤前，看見那一篇足以改變他的一生與大輿的未來的文章。

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大輿轉型的過程，充滿周宇廷冒險實作的精神。當時虛實整合名詞尚未出現，數位化的腳步仍然模糊，周宇廷也付出「學費」累積經驗。

舉例來說，周宇廷以為電腦排版就可以把地圖數位化，可以以此為基礎跟車廠談導航系統，但其實電腦排版的地圖不等同數位化地圖，周宇廷只得全部重來；但也因為全台灣大規模調查地圖2次，讓大輿無論在紙本地圖或是數位地圖累積的台灣資訊都更加細膩精準，這也成為後來跨足汽車導航成功的關鍵……（全文未完，本文出自文化+雙週刊第105期「地圖，經緯度上任我行」，更多地圖職人的故事這邊請）