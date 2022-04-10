台藝術家作品捐濱海灣花園 星部長PO文感謝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）台灣藝術家李光裕的銅雕作品「思惟」捐給新加坡濱海灣花園，星國文化、社區及青年部長唐振輝昨天出席捐贈儀式，並於今天在臉書發文感謝駐新加坡台北代表處、台北工商協會捐贈這件藝術品。

濱海灣花園是星國知名景點，也是新加坡的國家花園。在濱海灣花園成立10週年之際，唐振輝昨天出席2場活動，包括牡丹花展及李光裕銅雕作品「思惟」的捐贈儀式。

唐振輝今天於臉書發布相關貼文及多張活動照片，其中一張照片是他與李光裕、駐星代表梁國新、新加坡台北工商協會會長楊正祺及濱海灣花園代表於捐贈儀式的合照。

他並寫道：「我們感謝駐新加坡台北代表處及新加坡台北工商協會，在采泥藝術協助下，捐贈這件作品，讓所有在新加坡的人都能欣賞。」

唐振輝與李光裕、梁國新、楊正祺等人，昨天在濱海灣花園雲霧林共同為「思惟」的牌匾揭幕。

濱海灣花園與采泥藝術合作在2020到2021年舉辦展覽，在雲霧林展出16件李光裕的銅雕作品，其中一件就是「思惟」。這是雲霧林首度舉辦藝術家個展。

遊客一踏進雲霧林就可看到「思惟」佇立在瀑布前，流動的瀑布與沉思的人物形成強烈對比，吸引許多遊客目光。

這件作品也引起新加坡總理李顯龍的注意，他去年曾於臉書發布自己親手拍下的照片並發文介紹「思惟」的創作理念。

李光裕受訪表示，很高興看到自己的作品捐贈給濱海灣花園，人文思維跟自然景觀完全結合，是一件非常好的地標作品。

他說，「思惟」這件作品主要闡述人到世界上來，最重要的是可以思維、讓文明有長足的進步，「透過思維，我們知道在世界人與人之間、人與自然之間，如何取得最大的進步、和平及理性的行為」。

在駐星代表處及台北工商協會共同捐贈下，這件市價30萬美元（約新台幣867萬元）的作品「思惟」將永遠留在濱海灣花園，於雲霧林永久展出。

濱海灣花園指出，目前共有超過200件雕塑藏品；李光裕的「思惟」是濱海灣花園獲贈的最新藝術收藏品，同時也是首次獲贈台灣藝術作品。（編輯：林憬屏）1110410