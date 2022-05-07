綠光劇團「人間條件七」 台北場次延至8月演出

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）疫情升溫，台灣本土確診案例每日破萬人，藝文團體演出受影響，由吳念真編導、綠光劇團「人間條件七」節目，台北場原定5月演出場次全數延至8月，台中及高雄6月場次照常演出。

吳念真透過綠光劇團發布新聞稿表示，「原先幾乎完售的票房，歷經多日退票，仍有近9成的觀眾選擇與我們一起在劇場相會。但當觀眾在看與不看中糾結時，我們也在演與不演中掙扎。演，是為了滿足觀眾一年來的期待；不演，是不忍讓觀眾冒這麼大的風險來看演出」。

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新聞稿指出，綠光劇團「人間條件七」台北場即將在5月13日演出，為了兼顧觀眾觀看演出的權益與風險，原先台北國家戲劇院5月13日至15日的演出場次，延後至8月5日至7日，而5月20日至22日演出場次，延後至8月12日至14日；6月的高雄與台中場次演出則是如期舉行。

綠光劇團表示，凡持有5月台北場票券的觀眾，憑原票券至8月對應場次即可入場觀賞。如需退換票的觀眾，6月7日前辦理免收手續費，相關退換票資訊請洽Opentix兩廳院文化生活。更多訊息可關注綠光劇團粉絲專頁。（編輯：張芷瑄）1110507