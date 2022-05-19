朱宗慶打擊樂團排練 消毒門口罩快篩全程伺候

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）為音樂會做準備，朱宗慶打擊樂團以安全跟健康為前提，如期演出為目標，從排練環境開始，消毒門口罩快篩，每小時通風消毒一次，不遺漏任何細節，做到「謹慎防疫、如常生活」。

樂團創辦人朱宗慶接受中央社專訪時表示，要落實「謹慎防疫、如常生活」這句話對藝文工作者來說並不容易，「無論如期演出還是延期取消，都是困難的決定。」朱宗慶說，身為主辦單位，一定全力配合政府的政策，但很兩難，只能以如期演出為目標，盡力做最好防範。

朱團從排練環境開始，購置消毒門擺在樂團排練室門口，所有進入人員務必做好消毒、全程配戴口罩。沒有打2劑以上COVID-19疫苗的人進場前都必須進行快篩。進樂團排練每小時，必須要打開門窗流通空氣，並且進行清消。

朱宗慶說，為了能安全又能正常演出，也只得如此嚴格落實。為確保演出曲目的完整性，不因人員確診而打折扣，每首曲子都有另一組人隨時準備上場，雖然墊高演出成本，「但只有這樣，才有辦法降低風險，讓演出能夠順利舉行。」

朱宗慶朋友多，飯局更多，要跟他吃飯得先預約2個月前，但現在朱宗慶已經拒絕「參加任何需要脫口罩的聚會」，每天回家吃晚餐，希望不要讓自己成為音樂會演出的風險，「我很感謝我們的團隊，大家都有相同的信念。」

比較兩難的是，即使演出團隊將自己的清消做到極致，但從觀眾面來思考，會有所猶豫是正常的，朱宗慶說從更長遠來看，「觀眾對於進場欣賞演出的信心恢復，乃至於消費習慣的改變、生活型態的調整等，對表演藝術的影響都是很大的，都是表演團隊在營運上會碰到的難題。」

朱宗慶說，表演團隊最重要的票務來源之一就是團體票，過去只要朱團演出，票房每次都是100張，200張在動，但以這次疫情為例，「我們不敢推團體票，是擔心來的觀眾會有心理負擔，朋友找人來聽也會有壓力。」

朱宗慶說，既然決定要演出，只能全力以赴，「以最充分的準備歡迎前來欣賞的觀眾，樂團一定會用最好的表現來與大家分享。」

朱宗慶說，就像演出一樣，「現在是燈暗的時刻，燈暗就是要把舞台的馬克標記好，規劃好演出動線、樂器調配，不驚慌失措、冷靜有條理的來應對，燈亮之時，才能把最好、最精彩的表現帶給大家。」（編輯：陳政偉）1110519