台灣漫畫家法國駐村 饒予安、柯凱升、陳雍杰獲選

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（中央社記者邱祖胤台北24日電）台法文化交流再添一樁，由文化部與法國合作的「2022-2023台灣漫畫家駐村計畫」，遴選結果出爐，台灣漫畫家饒予安、柯凱升獲選至安古蘭駐村，陳雍杰獲選至布洛瓦駐村。

根據文化部發布新聞稿，這次文化部特別與法國安古蘭國際漫畫暨影像城，以及法國布洛瓦bd BOUM「漫畫之家」（Masion de la bd）合作，獲選漫畫家將於年底赴目的地，展開3個月的駐村交流與創作。

新聞稿指出，饒予安2019年曾以「愛的一票」（The first vote of love）獲法國安古蘭漫畫節數位漫畫競賽季軍，2021年以動畫短片「奢侈凡夜」入圍台北電影節最佳動畫短片，本次獲選駐村計畫作品「minority/少數派」，聚焦世代與台灣議題，預計創作圖像小說並精選部分發展為動態影像。

柯凱升2018年入圍青文無限誌原創漫畫大賞等，2020年獲CCC原創漫畫暨劇本創作競賽頁漫組評審特別賞、巴哈姆特ACG創作大賽漫畫組銀賞。本次獲選的駐村計畫，希望透過參觀博物館、書店及街道環境體驗當地文化，以短篇漫畫呈現特殊異地生活經歷。

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陳雍杰擅長繪製美式英雄漫畫風格，以戰鬥武術繪畫見長，作品於美國、德國與沙烏地阿拉伯出版。本次獲選的駐村計畫預計訪問2名漫威（Marvel）畫師，學習法式漫畫分鏡手法，並計畫出版以宗教、惡魔為主題的漫畫。

文化部表示，自2015年起，每年由台法共同甄選2名台灣漫畫家至安古蘭駐村，2018年起每年增選一名漫畫家，到布洛瓦漫畫之家駐村，迄今已選出16名漫畫家前往交流，回台後並陸續推出精彩作品，如敖幼祥的「安古蘭遊記」、何學儀「沒有的生活 a Blois」、陳沛珛「Somnolences暫時先這樣」法文版等漫畫，為台漫帶來新的刺激。（編輯：張芷瑄）1110524